Jurassic World 3: Colin Trevorrow mostra un dinosauro "prendere vita"

Jurassic World 3 concluderà la nuova trilogia e Colin Trevorrow ha mostrato un video dal set in cui un dinosauro "prende vita".

Jurassic World 3 arriverà prossimamente nelle sale e il regista Colin Trevorrow ha condiviso online un video in cui mostra uno dei dinosauri in animatronic.

Nel filmato girato durante le fasi di preparazione del lungometraggio, attualmente intitolato Arcadia, si vede infatti il filmmaker mentre aziona una delle creature create per il progetto, seguendo lo stile di Stan Winston, che sfrutterà poi gli effetti digitali per rendere realistiche le sequenze realizzate.

Colin Trevorrow si è affidato a un mix di animatronic e CGI fin da Jurassic World e anche Juan Antonio Bayona, in occasione del sequel Il regno distrutto, ha scelto lo stesso approccio seguendo l'esempio di Steven Spielberg che ha portato al successo Jurassic Park.

Ecco il video del lavoro in corso per Jurassic World 3:

Jurassic World 3, scritto e diretto da Colin Trevorrow, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche americane l'11 giugno 2021. Il lungometraggio mostrerà quello che accade quando le creature preistoriche superano i confini delle aree in cui erano imprigionate e mettono a rischio la sopravvivenza degli esseri umani.