Jurassic World 3, Colin Trevorrow: "Le opportunità alle volte nascono dai momenti peggiori"

Dopo lo stop alle riprese di Jurassic World 3 il regista Colin Trevorrow ha scritto un messaggio rivolto alla sua troupe in cui li invita a prendersi cura degli altri e stare al sicuro.

Le parole del filmmaker sono state condivise dal sito JurassicOutpost che ha condiviso il messaggio all'insegna della speranza.

Il regista di Jurassic World: Dominion ha infatti scritto: "Troupe, so che la maggior parte di noi era insieme quando venerdì è arrivata la notizia, ma ora che abbiamo tutti avuto il tempo per elaborare, un rapido appunto. Una delle cose che ho più volte considerato vera è che le opportunità possono essere trovate nelle notizie peggiori. Alle volte è un'occasione per apprezzare qualcosa che si è dato per scontato o per fare un passo indietro e guardare il mondo che ci circonda e il proprio posto in questa realtà".

Colin Trevorrow ha proseguito dicendo: "Anche se si tratta di un ritardo frustrante - specialmente visto che abbiamo iniziato a fare un vero passo in avanti insieme - spero che tutti noi ci concederemo un momento per riconoscere quanto siamo fortunati nel poter raccontare storie come lavoro. In particolare storie che coinvolgono dinosauri. Si tratta di un dono".

Il filmmaker ha sottolineato di essere rimasto sorpreso da quanto la produzione sia in grado di unire le forze e sia diventata una macchina ben oliata: "Ogni parte del nostro gruppo ha la stessa importanza, nessuno di noi è sacrificabile o rimpiazzabile. Ed è per questo motivo che siamo così attenti. Voglio finire la partita con il team che ho portato sul campo".

Trevorrow ha concluso: "Quindi prendetevi cura di voi stessi, siate attenti. Date valore a questo periodo con i vostri partner e i vostri figli. Chiamate i vostri genitori. Stiamo realizzando un film sul bisogno di ogni creatura vivente di prendersi cura degli altri, con la nostra stessa sopravvivenza a rischio ed è un messaggio significativo. Grazie ancora per il brillante lavoro compiuto fino a questo momento. Finiremo presto insieme il lavoro".

Le riprese di Jurassic World: Dominion, scritto e diretto da Colin Trevorrow, sono state interrotte a causa del Coronavirus e la distribuzione era prevista per giugno 2021.

Il film segna il ritorno dei protagonisti della nuova trilogia, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e delle star dei film originali - Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Nel cast ci saranno anche Jake Johnson e Omar Sy, già apparsi in Jurassic World, e i nuovi arrivati Mamoudou Athie e DeWanda Wise.