Jurassic World 3, Chris Pratt: "Le riprese inizieranno presto!"

Le riprese di Jurassic World 3 dovrebbero iniziare a a breve, come ha rivelato il protagonista Chris Pratt durante un'apparizione televisiva in veste di ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel.

L'interprete di Owen Grady nella trilogia ideata come sequel di Jurassic Park ha colto l'occasione anche per accennare ai sacrifici compiuti per arrivare pronto sul set del famoso film d'azione.

Chris Pratt, parlando di Jurassic World 3, ha confermato: "Le riprese inizieranno davvero presto. Stiamo preparandoci per iniziare a lavorare davvero velocemente".

Kimmel gli ha quindi chiesto in che modo cerca di essere pronto per girare le scene d'azione e la risposta è stata molto onesta: "Devi digiunare. Sì, davvero, devo stare a dieta ferrea. Ora ho 40 anni e devo prestare molta più attenzione per rimanere in forma. Se mangio qualcosa tipo uno Starbust ingrasso subito di qualche chilo".

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow e mostrerà quello che accade nel mondo dopo che i dinosauri hanno superato i confini di Isla Nublar, l'isola in cui vivevano, come anticipato nel cortometraggio Battle at Big Rock.

Il film, in arrivo nelle sale americane l'11 giugno 2021, vedrà il ritorno dei protagonisti della nuova trilogia, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e delle star dei film originali - Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.

Nel cast ci saranno anche Jake Johnson e Omar Sy, già apparsi in Jurassic World, e i nuovi arrivati Mamoudou Athie e DeWanda Wise.