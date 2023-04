Jurassic Park, stasera 8 aprile su Italia 1: trama e cast del film di Steven Spielberg

Stasera 8 aprile su Italia 1 va in onda Jurassic Park, trama e cast del film diretto da Steven Spielberg

Stasera, sabato 8 aprile 2023, Jurassic Park va in onda in prima serata su Italia 1. Il film, basato sull'omonimo romanzo scritto da Michael Crichton, diretto da Steven Spielberg, è il primo della fortunata saga cinematografica. La pellicola ha ottenuto tre premi Oscar. Ecco trama, trailer e cast.

Jurassic Park: Trama

Una scena di Jurassic Park

Il ricchissimo industriale John Hammond è riuscito a costruire un parco dei divertimenti a tema incentrato sui dinosauri (riportati in vita grazie ad una complessa operazione di ingegneria genetica), il "Jurassic Park".

Una scena di Jurassic Park

Hammond invita alcuni esperti e scienziati a compiere un sopralluogo nell'isola dove il parco è allestito e a stilare una perizia positiva che gli permetta di ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno. Ma qualcosa va storto: a causa di una tempesta, il sistema di controllo computerizzato del parco va fuori uso, i dinosauri rompono i recinti in cui sono rinchiusi e impazzano liberi dando la caccia agli umani.

Una scena di Jurassic Park

Jurassic Park è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 17 settembre 1993. La sceneggiatura è firmata da Michael Crichton e David Koepp. il film ha registrato un grande successo al botteghino, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, mentre in Italia ha incassato quasi 30 milioni di dollari. Il trailer di Jurassic Park è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Qui trovate la nostra recensione.

Jurassic Park: Interpreti e personaggi