Jurassic Park, Scarlett Johansson: "La sceneggiatura è incredibile"

Il progetto di Universal Pictures all'inizio degli anni '10 del ventunesimo secolo era quello di lavorare ad un rilancio del franchise di Steven Spielberg, Jurassic Park, rinominandolo Jurassic World, sempre all'interno del canone iniziato nel 1993.

Con Jurassic World, guidato da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Universal ha concretizzato il sogno di John Hammond e aperto un parco a tema dinosauri. Il risultato fu incredibile al box-office con 1,6 miliardi di dollari a livello globale, diventando l'ottavo film dal maggior incasso di tutti i tempi, con altri due sequel di buon successo. Ora è il turno di Scarlett Johansson.

Una nuova trama

In una recente intervista, Scarlett Johansson ha confermato il suo coinvolgimento nel nuovo Jurassic Park:"Sono una enorme fan di Jurassic Park. È uno dei primi film che ricordo di aver visto al cinema. Ricordo di averlo visto in maniera così vivida. È stato come un cambiamento di vita, stupefacente. Non posso esprimere quanto sia emozionata".

Jurassic Park 4, senza ancora un titolo, è scritto da David Koepp, l'autore della sceneggiatura del primo e del secondo film, Il mondo perduto - Jurassic Park. Il film sarà diretto da Gareth Edwards, con Steven Spielberg alla produzione:"La sceneggiatura è così incredibile. L'ha scritta David Koepp. È tornato dopo circa trent'anni per scrivere la sceneggiatura. È così appassionato di questo progetto ed è così fantastico".

La star di Black Widow bramava un ruolo nel franchise dal primo Jurassic World:"Sono una grande nerd per quanto riguarda Jurassic Park. Non ci posso credere, mi faccio i pizzicotti. Ho cercato di entrare in questo franchise in qualunque modo per oltre dieci anni. Dicevo così come 'Morirò nei primi cinque minuti! Posso essere mangiata da qualsiasi cosa! Farò il servizio catering!'. Farei qualsiasi cosa per questa saga. Il fatto che sia successo in questo modo e in questo momento è davvero incredibile. Non ci posso credere".

Le riprese principali di Jurassic Park 4 sono attualmente in corso in Tailandia. Scarlett Johansson apparirà nel film Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna, in uscita l'11 luglio.