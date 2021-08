Jurassic Park: Sam Neill condivide la sua esilarante reazione all'action figure di Alan Grant

Sam Neill si è imbattuto in alcune foto dell'action figure dedicata ad Alan Grant, il personaggio che interpreta in Jurassic Park e la sua reazione è stata esilarante.

Alcuni giorni fa l'attore è infatti intervenuto su Twitter per condividere due immagini, accompagnandole da commenti davvero sarcastici e divertenti.

Sam Neill, pubblicando le foto del merchandise di Jurassic Park, ha dichiarato: "Mi hanno inviato un'immagine allarmante di un modello che ritrae Alan Grant e ha la testa e le mani rimuovibili!". L'attore ha quindi aggiunto: "Si tratta di qualcosa con cui i giovani assassini possono giocare?".

La star ha però ammesso inoltre: "L'azienda potrebbe mandarmene alcuni? I miei figli lo vogliono. Sono solo leggermente preoccupato".

Sam ha accompagnato una seconda foto scrivendo: "Il Dottor Grant mentre si sta allontanando. Chi ha bisogno di una testa di ricambio? E le nuove mani sono davvero migliori rispetto alle originali. Lasciamole lì. E poi la fiamma non si spegne ed è difficile ottenere un posto in un ristorante tenendone una in mano... Però terrei i Ray Ban".

Neill è ritornato nel mondo dei dinosauri in occasione delle riprese di Jurassic World: Dominion e ha recentemente raccontato dell'esperienza: "Eravamo costretti a stare insieme e questo ci arricchito. Se avessimo girato a Los Angeles, ogni sera ognuno sarebbe tornato a casa sua, ma così abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci meglio. Mi auguro che al momento opportuno ci saranno migliaia di grandi cinema pronti ad accoglierci perché è un grande film per un grande pubblico".