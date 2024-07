Jurassic Park, il nuovo film con Scarlett Johansson ha già un titolo?

Il mondo dei dinosauri è pronto a tornare sul grande schermo in compagnia questa volta di Scarlett Johansson, con un titolo che promette di "resuscitare" il celebre franchise: "Jurassic World Rebirth". A quanto pare, infatti, Amblin Entertainment avrebbe rivelato il nome del settimo capitolo della saga.

Jurassic World Rebirth: la "rinascita" dei dinosauri?

Con il deposito di numerosi nuovi marchi, tra cui prodotti multimediali, merchandising, abbigliamento, prodotti di bellezza e giocattoli, sembra che "Jurassic World Rebirth" si possa considerare come il titolo ufficiale del prossimo film della saga, con protagonista Scarlett Johansson.

Jurassic Park, gli scienziati ribadiscono: "Non è possibile clonare i dinosauri"

Definito come un "semi-reboot", "Jurassic World Rebirth" riprenderà dagli eventi di "Jurassic World: Dominion", introducendo però nuovi personaggi, ambientazioni e, ovviamente, nuovi dinosauri. A guidare questa rinascita è il talentuoso regista Gareth Edwards, noto per il suo lavoro su "The Creator" e "Rogue One: A Star Wars Story". Inizialmente, la regia di "Jurassic World Rebirth" era stata affidata a David Leitch, ma dopo soli quattro giorni, Leitch si è ritirato a causa di "differenze creative". Questo temporaneo intoppo ha ritardato la tabella di marcia del film, previsto per il 2025. Tuttavia, la Universal ha rapidamente trovato un sostituto in Gareth Edwards, una scelta suggerita anche dal suo background nella fantascienza e nei film sui mostri. La sceneggiatura, scritta da David Koepp, autore dell'originale "Jurassic Park", garantisce un ritorno alle radici del franchise, ma con una prospettiva contemporanea.

Una scena di Jurassic Park

Il cast di "Jurassic World Rebirth" comprende Mahershala Ali, che si unisce a un gruppo di attori di primo piano, tra cui Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey e Manuel Garcia-Rulfo. Nomi come Dev Patel, Colman Domingo e Lily Collins sono stati menzionati, ma non ancora confermati, lasciando i fan a speculare su ulteriori possibili sorprese. Anche i dettagli della trama sono ancora avvolti nel mistero, si sa solo che l'ambientazione del film sarà principalmente una metropoli, una scelta che rappresenta un significativo cambiamento rispetto ai precedenti capitoli ambientati su isole remote. Tuttavia, parte della produzione, iniziata questo mese, avrà luogo in Thailandia, promettendo scenari esotici e spettacolari che arricchiranno ulteriormente la narrazione visiva.

Prodotto dai veterani Frank Marshall e Patrick Crowley, "Jurassic World Rebirth" sarà distribuito dalla Universal il 2 luglio 2025.