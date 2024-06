Jurassic Park Danger: il gioco da tavolo ispirato ai film omonimo è in sconto su Amazon

Andando oltre la storia e le vicende principali dal primo Jurassic Park in poi, è proprio il mondo in cui queste storie prendono vita ad affascinare quei fan che da sempre ne seguono diligentemente gli sviluppi. E se vi dicessimo che c'è un modo per entrare direttamente nel mondo di JP vivendo le vostre personalissime avventure in un contesto di sopravvivenza, coraggio e colpi di scena? La fantasia degli appassionati ha avuto modo, nel corso degli anni, di "entrare" nei propri racconti preferiti nelle maniere più dirette e interattive e, il prodotto che andremo a segnalarvi oggi non fa alcuna differenza in questo senso.

Oggi siamo qui per indicarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il gioco da tavolo tematico Jurassic Park Danger in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 39,99€, con uno sconto dell'11% sul prezzo consigliato. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere dettagli aggiuntivi sul gioco da tavolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un gioco da tavolo che vi farà vivere Jurassic Park in casa vostra

Una partita di Jurassic Park Danger può durare circa una sessantina di minuti. Quando in game i giocatori dovranno scegliere da che parte stare, se da quella dei dinosauri o degli esseri umani. Una volta aperte le danze i primi dovranno attaccare eliminando quanti più avversari dall'altra parte, mentre i secondi dovranno riuscire a fuggire dall'isola portando a compimento alcuni obiettivi.

Nella scatola di Jurassic Park Danger troverete: 110 carte, 11 plance giocatore, 19 tessere isola, 5 pezzi di cornice, 10 pedine personaggio, 3 pedine dinosauro, 13 reticolati, 19 segnalini, 1 dado e il regolamento.

Cos'aspettate a recuperare su Amazon Jurassic Park Danger, immergendovi in un'avventura da giocare in compagnia di amici e persone care?