Jurassic Park: su Amazon l'iconico set LEGO della scena col Brachiosauro è in sconto

Ci sono alcune scene che hanno letteralmente fatto la storia del cinema, pop e oltre, restando impresse a fuoco nell'immaginario universale in modo totalmente indelebile. Si tratta di momenti fuggevoli, di istanti sul grande schermo ancora oggi citati, studiati e approfonditi da esperti di settore e appassionati, al punto di farne dei veri e propri punti di riferimento fondamentali nella comprensione del peso dello stesso mezzo cinematografico. Fra queste non si può non nominare la sequenza, vista nel primo Jurassic Park, in cui i protagonisti s'imbattono per la prima volta in un vero Brachiosauro intento a cibarsi da un albero. Quello stesso incredibile stupore provato dai personaggi rappresenta alla perfezione la magia di un film iconico e iconografico.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il set LEGO che ricostruisce proprio questa scena di Jurassic Park in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo la segnalazione, è disponibile a 72,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo consigliato. Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere qualche dettaglio aggiuntivo sull'articolo tematico in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Il set LEGO Jurassic Park della scena del Brachiosauro su Amazon

Nel set LEGO che ricostruisce la sequenza del Brachiosauro di Jurassic Park su Amazon troverete: una jeep Wrangler, un albero, il dinosauro in questione (caratterizzato da parti snodabili) e le varie minifigure dei protagonisti (Alan Grant, Ellie Sattler e John Hammond). Viene inoltre riportato che si tratta di un set realizzato in occasione del 30esimo anniversario dell'uscita di Jurassic Park.

Divertitevi anche coi a rivivere uno dei momenti più iconici di Jurassic Park, ricostruendone i dettagli attraverso un set che si compone di 572 pezzi. Un prodotto del genere può rivelarsi interessante sia da collezione, che per giocare coi fan più piccoli del film di Steven Spielberg.