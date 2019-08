Jupiter's Legacy: le prime foto dal set mostrano Josh Duhamel in versione The Utopian

Le riprese della serie Jupiter's Legacy sono attualmente in corso e dal set arrivano le prime foto di Josh Duhamel, interprete di The Utopian.

Jupiter's Legacy è la nuova serie Netflix tratta dalla graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely e dal set sono apparse le prime foto di Josh Duhamel nel ruolo di The Utopian. Il progetto racconta la storia della prima generazione di supereroi, che hanno ricevuto i propri poteri negli anni Trenta, e dei loro figli che nel presente fanno i conti con l'eredità dei genitori.

L'attore Josh Duhamel, ritratto nelle foto realizzate dal set, in Jupiter's Legacy avrà il ruolo di Sheldon Sampson/The Utopian, Ben Daniels sarà Walter Sampson/Brainwave, Leslie Bibb bel ruolo di Grace Sampson/Lady Liberty, Elena Kampouris che ha ottenuto la parte di Chloe Sampson, Andrew Horton che interpreterà Brandon Sampson/Patragon, Mike Wade nei panni di Fitz Small e Matt Lanter che sarà George Hutchen/Skyfox.

Imágenes desde el set de la próxima serie 'JUPITER'S LEGACY', basada en el cómic de Mark Millar y Frank Quitely, que se estrenará en Netflix en 2020. pic.twitter.com/ymjDKa4NSi — Rincón⚡Friki (@RinconFriki_OF) August 11, 2019

La serie a fumetti è stata pubblicata a partire dal 2013 da Image Comics e raccontava la storia di The Utopian e Lady Liberty, ovvero Sheldon e Grace Sampson. Dopo essersi imbattuti in un'isola misteriosa con alcuni amici nel 1932, la coppia ha ottenuto dei superpoteri e hanno formato la Union of Justice. Alcuni anni dopo hanno avuto due figli, Chloe e Brandon, entrambi dotati di poteri ma con un atteggiamento cinico nei confronti dei supereroi e in difficoltà nell'uscire dall'ombra dei loro genitori.

Steven S. DeKnight sarà lo showrunner della serie, oltre a dirigere e scrivere il pilot.

Jupiter's Legacy arriverà su Netflix nel 2020.