Mark Millar su Jupiter’s Legacy: “Il tradimento sta arrivando: farà male come in Game of Thrones”

Jupiter's Legacy: Andrew Horton in una scena della serie Netflix

Dopo The Boys e Invincible anche Netflix ha il suo team di eroi disfunzionali: in Jupiter's Legacy, disponibile dal 7 maggio sulla piattaforma di streaming, ad avere grandi poteri e grandi responsabilità è la famiglia Sampson. Il capofamiglia è Sheldon Sampson (Josh Duhamel), uomo che ha perso tutto nella crisi del '29 e ha avuto una visione: un'isola che nasconde un potere in grado di salvare l'America.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel, Leslie Bibb e Ben Daniels una scena della serie Netflix

Quel viaggio che sembrava folle, e in cui ha coinvolto il fratello Walter (Ben Daniels), l'amico George (Matt Lanter) e la futura moglie Grace (Leslie Bibb), si è rivelato cruciale: di ritorno dall'isola la famiglia Sampson è diventata la più potente della Terra. I Sampson sono i primi supereroi d'America e Sheldon è il più forte di tutti.

Novanta anni dopo Utopian, questo il nome che ha scelto per sé, si trova di fronte a un grande dilemma morale: ha sempre aiutato il suo paese in diverse guerre, ma lo ha fatto senza mai uccidere, dando sempre il buon esempio. I supereroi di seconda generazione, compresi i suoi figli, mettono in discussione il suo codice: e se non uccidendo gli eroi mettessero in pericolo molte più vite? Di questi altri dubbi esistenziali abbiamo parlato con Mark Millar, autore del fumetto originale. Nel 2017 Netflix ha acquistato i diritti del suo Millarworld (che comprende anche le storie da cui sono stati tratti i rispettivi film di Wanterd, Kick-Ass e Kingsman), stringendo un accordo che comprende almeno cinque titoli sviluppati per la piattaforma di streaming.

La video intervista a Mark Millar

Jupiter's Legacy è un dramma familiare con i supereroi

Locandina di Jupiter's Legacy

Perché in molti dei tuoi lavori c'è quasi un'ossessione per i rapporti padre figli o padre figlia? Perché ami così tanto questo tipo di storie.

È buffo che tu lo dica: questo c'è sia in The Magic Order che in Jupiter's Legacy, che hanno sette anni di distanza, ma in quel periodo avrò scritto almeno altre 20 cose. Dipende dal momento: sia Kingsman che Kick-Ass hanno come protagonisti un giovane uomo che non sfrutta appieno il suo potenziale e all'improvviso lo fa. Per un po' Hollywood ha amato quel tipo di storie. Ci sono stati Superbad, Zombieland. Credo che adesso invece Hollywood voglia drammi familiari, come Succession. Non si sbaglia mai con queste storie: le famiglie sono sempre interessanti. Tutto cambia quando c'è di mezzo la famiglia: pensiamo a Il padrino, anche se fanno cose terribili si vogliono bene. Ogni volta che succede qualcosa è importante, perché qualcuno sta per perdere un figlio o un fratello. È una cosa enorme rispetto a perdere un amico. Amo le storie familiari. La cosa strana è che non c'è mai stato prima un live action con protagonista una famiglia di supereroi. L'unico che mi viene in mente è Incredibile, ma è una serie animata. È un territorio inesplorato e mi piaceva l'idea di fare qualcosa di nuovo.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel è Utopian nella serie Netflix

Sei anche ossessionato dal cervello umano: perché sei così ossessionato dalla mente umana? Il nostro cervello è un super potere?

È una cosa davvero affascinante: l'idea che abbiamo dei super poteri è qualcuno che solleva una macchina o vola. L'abbiamo già visto. Ma l'idea di un potere mentale e psichico, anche dal punto di vista visivo, è molto interessante. Una delle prime cose che mi è venuta in mente dieci anni fa, quando ho lavorato a questa storia, è stata l'idea di una battaglia che si svolgesse sia fisicamente sia mentalmente, nella testa di qualcuno. Mi sembrava molto interessante, non l'avevo mai visto. Mi piace l'idea di provare a fare qualcosa che non è mai stata fatta, che sia nuova anche per me.

Jupiter's Legacy: il codice di Utopian

Sei un artista, quindi hai lo stesso senso di meraviglia di Sheldon, la sua voglia di avventura. Pensi che lui diventi l'uomo più potente sulla Terra perché ci crede davvero, perché desidera la meraviglia, vuole credere nella meraviglia?

Sì, assolutamente. Amo che il personaggio voglia salvare l'America nel 1929, vede crollare tutto attorno a sé, ma era tutto distante, stava avendo delle strane visioni, qualcosa lo stava chiamando. Non voleva niente per se stesso, soldi e tutto il resto, voleva solo andare in quel posto che nei suoi sogni poteva salvare l'America. Poi in seguito, nei numeri successivi, scopriamo che cos'è davvero quel posto, cosa lo ha chiamato lì.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel e Ben Daniels nella serie Netflix

Il suo codice è al cuore di questa serie, ma è messo in discussione dai suoi amici, da suo fratello, anche dai suoi figli. I tempi cambiano: secondo te cosa ci vuole per essere un buon leader oggi?

È interessante: la storia parla del conflitto tra populismo e il suo opposto. La cosa più importante in un leader è l'ascolto: ma se ascolti le persone non sempre dicono cose giuste. Per esempio: molte persone sono a favore della pena di morte e magari non è una cosa etica. La filosofia di Sheldon è quella di avere dei valori e vive seguendoli. Si dà delle regole semplici: fare sempre la cosa giusta, cercare di essere rispettabile. Ma non funziona sempre. Il mondo sta crollando attorno a lui e alcuni degli eroi più giovani si chiedono se in realtà sia sbagliato non usare i propri poteri per aiutare il mondo. C'è il cambiamento climatico, campi di tortura, la fame nel Terzo mondo. Si fanno domande. È un dilemma etico molto interessante. Facciamo finire la democrazia e lasciare che i supereroi prendano il sopravvento o no? Questo il grande dibattito.

Jupiter's Legacy: storia e fratellanza

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel e Ben Daniels sono Sheldon e Walter Sampson nella serie Netflix

Credo che questi personaggi siano così affascinanti perché li vediamo per la prima volta negli anni '20 e poi 90 anni dopo, quindi conosciamo il loro passato e il loro presente. Pensi che per sapere dove stiamo andando dobbiamo conoscere il nostro passato? Quanto è importante conoscere la storia?

Penso che sapere da dove si viene sia una cosa importantissima nella vita. Io vengo da una piccola città della Scozia e lavoro a Hollywood ma mi sento più a mio agio nel mio paese di origine, per questo vivo ancora qui. È facile farsi accecare e perdere di vista cosa è importante. Quindi sì è importante.

Jupiter's Legacy: Elena Kampouris in una scena della serie Netflix

È commovente il fatto che la fratellanza sia la fonte d'origine del potere. Ma noi tendiamo a dimenticarci che la fratellanza è ciò che ci rende umani e ci fa vivere. Quanto era importante per te mettere in luce questo sentimento?

Amo quell'aspetto: il fatto che sia un legame familiare tra i personaggi rende la storia potente. Ma questo vuol dire anche che, quando, nelle prossime stagioni, arriverà il tradimento, come possiamo già intuire dal finale della prima, farà male il doppio. Sarà inaspettato: a volte da chi abbiamo amato. Stiamo andando in una direzione alla Game of Thrones.