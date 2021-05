Ben Daniels e Matt Lanter sono il lato oscuro di Jupiter’s Legacy: “Dare il cattivo esempio è bellissimo!”

Jupiter's Legacy: una scena della serie Netflix

Entrambi sono stati dei mentori discutibili: Matt Lanter è la voce di Anakin Skywalker nelle serie animata Star Wars: The Clone Wars, Ben Daniels è stato il severissimo maestro di danza Paul Grayson in Flesh and Bone. Ora in Jupiter's Legacy, disponibile dal 7 maggio su Netflix, sono il lato oscuro della serie ispirata all'omonimo fumetto di Mark Millar.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel, Leslie Bibb e Ben Daniels una scena della serie Netflix

Ben Daniels è Walter Sampson, mentre Matt Lanter è George Hutchene: rispettivamente fratello e migliore amico di Sheldon Sampson (Josh Duhamel), uomo che, con il crollo del '29, ha perso tutto, ma vede nella sua testa un'isola, in cui è convinto sia nascosto qualcosa in grado di salvare l'America. Nonostante i discorsi e le visioni di Sheldon sembrino completamente folli, sia Walter che George decidono di seguirlo. Proprio su quell'isola troveranno qualcosa che li porterà a diventare gli esseri più potenti della Terra.

Una volta diventati supereroi, però, si torna al classico dilemma formulato da Stan Lee e detto dallo zio Ben Parker: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Abbiamo ragionato su questa frase proprio insieme ai due attori, raggiunti via Zoom.

La video intervista a Ben Daniels e Matt Lanter

Jupiter's Lecagy e il lato oscuro

Locandina di Jupiter's Legacy

Siete stati entrambi mentori discutibili, in Clone Wars e in Flesh and Bone. Ora qui siete entrambi eroi discutibili. Prima di tutto: perché continuate a dare il cattivo esempio? E secondo: cosa ci vuole per essere un buon mentore, un buon leader?

Ben Daniels: Penso che dare il cattivo esempio sia bellissimo! Lo adoro, quelle sono le persone che ti mettono alla prova. Penso che da loro si impari come vivere nel mondo e a non seguire necessariamente le regole. Ti mostrano dei punti di vista che magari ignoravi. Gli artisti sono così. Gli artisti che amiamo e conosciamo rompono le regole: come van Gogh. Lo hanno deriso per tutta la sua vita, invece oggi i suoi dipinti ci sembrano meravigliosi, hanno cambiato il mondo. Che poi cos'è un cattivo esempio?!

Matt Lanter: Sì, è una questione di prospettiva. Dipende da cosa credi sia un cattivo esempio o no. È una domanda difficile! Penso che un buon leader si attenga formalmente a ciò in cui crede e sia in grado di vedere il giusto nella strada che continua a seguire.

Ben Daniels: Però in questo modo non possono mai cambiare davvero. Forse un buon leader è in grado di ascoltare, allo stesso modo in cui insegna.

Matt Lanter: È vero. Sei un leader migliore di me. Un vero leader si vede nel caos!

Ben Daniels: Quanto sarebbe divertente il caos!

Jupiter's Legacy: da grandi poteri derivano grandi responsabilità

I vostri personaggi ottengono i loro poteri perché entrambi compiono un atto di fede: quanto è importante farlo nella vita? E come possiamo riuscirci? Non è facile.

Ben Daniels: Penso sia sempre stimolante gettarsi nel buio. Stare nella luce è fantastico e rassicurante. A volte lasciarsi andare all'oscurità è molto rischioso, ma ti fa sentire vivo. Se si può fare e nessuno ne paga le conseguenze lanciamoci nell'oscurità! Perché non sai cosa c'è dall'altra parte.

Jupiter's Legacy: Matt Lanter in una scena della serie Netflix

Matt Lanter: È difficile: senza provare l'oscurità non riesci a fare quei cambiamenti necessari. Ci sono punti di vista diversi. Tornando alla serie: Sheldon lo dice, dice che c'è sempre un altro modo per fare qualcosa. La cosa interessante è che mentre lo dice lui è proprio quello che va dritto per la sua strada. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. Alla fine la vita è una questione di equilibrio: la felicità è questione di equilibrio. A volte hai bisogno di abbracciare l'oscurità, altre di stabilità e sicurezze. È una domanda molto profonda.

Jupiter's Legacy tra passato e presente

Penso che questi personaggi siano così affascinanti perché li vediamo negli anni '20 e poi 90 anni dopo. Secondo voi quanto è importante conoscere il nostro passato? Non possiamo sapere dove stiamo andando se non conosciamo il nostro passato, quindi quanto è importante secondo voi la storia?

Ben Daniels: Tutti noi ci portiamo dietro il nostro bagaglio di esperienze. Bisognerebbe riuscire a imparare delle lezioni dalla vita, che non è sempre bella: può essere molto difficile. A volte cupa. In effetti è come cercare di rimanere in equilibrio su un'onda. Se riesci a imparare dal tuo passato può diventare un punto di forza. Se invece ti fai trascinare può schiacciarti. Magari lo farebbe comunque. Non si può sfuggire. Penso sia la stessa cosa che succede ai personaggi della serie: non possono scappare dal loro passato. Ciò che succede nel presente è conseguenza dei loro rapporti personali, che erano così già negli anni '20.

Jupiter's Legacy: Josh Duhamel e Ben Daniels nella serie Netflix

Matt Lanter: Una delle lezioni più importanti che ho imparato dai miei studi sociali alle medie, insieme agli uragani, è che la storia si ripete: è una frase che ricordo sempre. La scorsa notte stavo guardando un documentario sulla Seconda Guerra Mondiale: la storia tende a ripetersi, quindi dobbiamo capire sia cosa non ha funzionato, sia cosa ha funzionato, per cercare di costruire un futuro migliore lavorando nel presente. Vale anche per la serie: da giovani i personaggi si confrontano con questo. Devi capire gli aspetti positivi e negativi della storia per andare avanti.