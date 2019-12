Jumanji - The Next Level, acquista un biglietto per Natale e ricevi le card in regalo!

UCI Cinemas ti regala le Card dei protagonisti di Jumanji - The Next Level, se acquisti un biglietto per vedere il film a Natale: ecco come fare!

Per Natale UCI Cinemas ti fa un regalo: acquistando il biglietto on line per le proiezioni di Jumanji - The Next Level dal 25 dicembre al 29 dicembre, ricevi alle casse le card da collezione. Il film arriverà nelle sale proprio il giorno di Natale. Qui il link per acquistare il biglietto di Jumanji - The Next Level.

In Jumanji - The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato. Così, gli amici si catapultano in una nuova avventura per tentare di salvarlo, ma questa volta non dovranno farlo da soli. Sentendo il frastuono provocato da Jumanji, infatti, il nonno di Spencer e il suo amico di Milo - giunti in cantina - verranno a loro volta scaraventati nell'imprevedibile dimensione. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Jumanji - The next Level, il cast del sequel

Le card in regalo raffigureranno i principali personaggi come Martha, Eddie, Bethany / Fridge, Alex e tutti gli altri amatissimi abitanti del mondo di Jumanji - The Next Level. Il film diretto da Jake Kasdan è interpretato tra gli altri da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Bobby Cannavale, Nick Jonas, Awkwafina e Danny DeVito.

Proprio Danny DeVito è la grande novità del film: l'attore, un mito anche per le nuove generazioni, che di recente hanno lanciato una petizione ironica per proporlo come nuovo inteprete di Wolverine, in questo secondo capitolo di Jumanji è l'elemento che più ha entusiasmato i fan subito dopo l'uscita del trailer del film, quando si sono resi conto che tra lui e The Rock ci sarà uno "scambio" esilarante.

Anche gli attori si sono divertiti a girare il film - alla fine delle riprese si sono persino imbucati ad un matrimonio in Messico e hanno intrattenuto gli invitati con delle canzoni - e siamo certi che la loro alchimia divertirà anche il pubblico di Jumanji - The Next Level.