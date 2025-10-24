Jumanji, Kirsten Dunst nostalgica di Robin Williams: "Mi ha insegnato come trattare le persone"

Ospite del The Drew Barrymore Show insieme a Channing Tatum, co-star in Roofman, Kirsten Dunst è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Jumanji nel 1995.

L'attrice ha ricordato in particolare la star del film, Robin Williams, scomparsa undici anni fa e ciò che le lasciò quel periodo sul set del film di Joe Johnston.

La nostalgia di Kirsten Dunst per Robin Williams

"Mi ha lasciato una grande impressione per la sua grazia e per come trattava tutti" ha ricordato Dunst "E poi, oltre a questo, mi regalò il mio primo computer! Era così generoso".

Il cast principale in una scena di Jumanji

Kirsten Dunst è grata per gli insegnamenti ricevuti da Robin Williams: "Che lezione fu per me: imparare così giovane come si tratta una troupe. Voglio dire, era semplicemente un essere umano bellissimo e pieno di rispetto" ha concluso l'attrice.

La malattia e la morte di Robin Williams

Nel film Jumanji, uscito nel 1995, due bambini ritrovano un gioco da tavolo misterioso che libera nelle realtà le sue creature minacciose e catastrofi naturali.

I due giocheranno insieme ad Alan Parrish, un uomo rimasto intrappolato nel gioco per decenni, e per far tornare tutto alla normalità saranno costretti a terminare la partita. Nel cast del film, oltre a Robin Williams e Kirsten Dunst, anche Bonnie Hunt, Bradley Pierce, Jonathan Hyde, Bebe Neuwirth e David Alan Grier.

Robin Williams, dopo aver convissuto con un caso non diagnosticato di demenza a corpi di Lewy, una malattia cerebrale debilitante, morì suicida a soli 63 anni l'11 agosto 2014 nella sua villa di Paradise Cay, a San Francisco. Premio Oscar per il ruolo in Will Hunting - Genio ribelle, Robin Williams è famoso per aver recitato in film come Good Morning, Vietnam, L'attimo fuggente, La leggenda del re pescatore, Hook - Capitan Uncino, Mrs. Doubtfire, Patch Adams e Insomnia di Christopher Nolan.