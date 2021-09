Jumanji - Benvenuti nella giungla: dove è stato girato il film con Dwayne Johnson?

Le riprese di Jumanji - Benvenuti nella giungla, pellicola del 2017 con Dwayne Johnson, sono iniziate il 19 settembre 2016 e hanno avuto luogo principalmente a Honolulu, Hawaii, nella riserva naturale di Kualoa Ranch. Il film si è concluso l'8 dicembre ad Atlanta, in Georgia.

Jumanji: Dwayne Johnson durante le riprese sul set

Il blockbuster è ambientato nel 2016 e anche la trama si è adattata ai nostri tempi: ad attrarre i protagonisti non è un gioco in scatola, bensì un videogioco. La prima location che dobbiamo assolutamente menzionare, visibile in molte sequenze della pellicola, sono le splendide montagne Kualoa, presenti anche in altri film come Jurassic Park, 50 volte il primo bacio, o nella serie tv Lost.

Jumanji - Benvenuti nella giungla: Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart in un momento del film

La maggior parte degli esterni sono stati girati nel corso di due mesi nei meravigliosi paesaggi hawaiani dell'isola di Oahu. Secondo Reel News Hawaii, molte scene minori del film sono state girate nella giungla di Heeia Kea mentre la scena in cui i personaggi atterrano in Jumanji e Jack Black viene mangiato dall'ippopotamo ha avuto luogo appena fuori dal sentiero principale che porta alle cascate del Waimea Falls Park.

Una scena del remake di Jumanji con Dwayne Johnson

Reel News Hawaii ha anche scoperto una location molto interessante: la casa sull'albero dove Alan Parrish, interpretato da Robin Williams nel primo film, ha trascorso i suoi anni nel mondo di Jumanji era un set costruito sul grande albero di banyan a Kawela Bay. Presso la spiaggia di Turtle Bay, invece, è stata girata la scena del ritrovamento del gioco da tavolo.