Juliette Binoche affiancherà Colin Firth nella serie HBO Max The Staircase

Il cast della serie crime HBO Max The Staircase continua a crescere grazie all'arrivo di Juliette Binoche che affianca Colin Firth, Toni Collette e Rosemarie DeWitt.

Come anticipa Deadline, The Staircase, composto da otto puntate, si ispira alla storia vera dello scrittore americano Michael Peterson, già raccontata nell'omonima docuserie.

Il regista Antonio Campos ha lavorato a lungo al progetto The Staircase effettuando delle ricerche attraverso vari libri e reportage dedicati al caso. La serie di HBO Max racconterà la vita di Michael Peterson, della sua famiglia in North Carolina, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson. Il ruolo di Peterson sarà affidato all'attore britannico Colin Firth.

Michael Peterson fu accusato di omicidio in seguito alla morte di sua moglie Katheen, avvenuta in circostanze sospette nel dicembre del 2001. Peterson sostenne che la donna era caduta da una scala presente nella loro abitazione, ma la polizia non credette alla sua versione di una morte accidentale. La situazione portò ad un lungo processo e ad un'indagine complessa. Il ruolo di Juliette Binoche non è ancora stato svelato.

