Juliette Binoche versione camionista e Morgan Freeman nel trailer di Paradise Highway

La diva francese Juliette Binoche si lancia in una sfida attoriale inedita interpretando una camionista nel thriller Paradise Highway, che verrà presentato in anteprima al Locarno Film Festival 2022 al via domani nella sezione Piazza Grande. Come svela il trailer del film, l'attrice è affiancata da Morgan Freeman.

Alla soglia dei 60anni, l'attrice premio Oscar Juliette Binoche interpreta una camionista incaricata involontariamente di trasportare un'adolescente attraverso i confini di stato. Nel cast del film troviamo anche Morgan Freeman, Frank Grillo, Cameron Monaghan, Hala Finley, Veronica Ferres e Christiane Seidel.

Il trailer anticipa la delicata e pericolosa situazione che si verifica quando Sally (Juliette Binoche) assume un lavoro di trafficante per tenere il fratello imprigionato (Frank Grillo) al sicuro da una banda violenta all'interno delle mura della prigione. Sally ottiene più di quanto si aspettasse quando si rende conto che il carico che dovrebbe trasportare è un'adolescente di nome Sally (Hala Finley). Nel frattempo, l'agente dell'FBI interpretato da Morgan Freeman si mette sulle tracce del gruppo criminale che cerca di fare del male a Leila e decide di fare tutto il possibile per tenere al sicuro la ragazza e Sally, la sua nuova protettrice.

Juliette Binoche: "Ho rifiutato le proposte di Steven Spielberg perché lo trovo un regista di uomini"

"Non capisci", dice Sally nel trailer quando si presenta a Leila. "Non trasporto le persone."

"Non posso garantire cosa accadrà a tuo fratello se non porti la ragazza dove deve andare", dice Claire (Seidel) in risposta.

Paradise Highway è scritto e diretto dalla regista norvegese Anna Gutto, che in precedenza aveva diretto gli episodi della serie Netflix norvegese Home for Christmas.