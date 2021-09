Julie & Julia: Julia Child ha mai incontrato Julia Powell?

Chiunque ami cucinare conosce Julie & Julia e, di conseguenza, la celebre chef Julia Child, la donna responsabile di aver rivoluzionato le abitudini culinarie e il modo di mangiare degli americani. Nella vita reale Julie Powell, divenuta famosa grazie al suo blog dove era solita mostrare come cucinava le ricette della Child, non ha mai incontrato la donna interpretata da Meryl Streep nella pellicola del 2009, diretta da Nora Ephron.

Meryl Streep in una scena del film Julie & Julia

Attraverso il suo programma televisivo e il suo libro di cucina la Child ha ispirato molte persone nel corso degli anni: una di queste era la blogger Julie Powell. Tuttavia, un articolo sulla star della cucina ha rivelato che quest'ultima non era affatto una fan della Powell.

La Powell, interpretata nel film da Amy Adams, si sentiva avvilita dal suo lavoro, suo marito la convince a iniziare a scrivere un blog nel quale lei decise di esplorare tutte le 524 ricette del libro di cucina di Julia Child, Mastering the Art of French Cooking. Nel giro di un anno il New York Times scrisse un articolo sulla donna e sul suo blog e, poco tempo dopo, arrivò la prima offerta da parte di una casa editrice. Il libro della Powell divise la comunità dei blog culinari: alcuni l'amavano e altri la odiavano alla follia.

Amy Adams e Chris Messina in un'immagine del film Julie & Julia

Julia Child era a conoscenza del blog e, a quanto pare, un giorno disse al suo editore, Judith Jones: "Sai, in tutta onestà, non credo proprio che sia una cuoca seria". La Jones ha rivelato che la Child non voleva sostenere il libro della Powell perché credeva che avesse deciso di iniziare a cucinare solo per richiamare l'attenzione dei media, non essendo una vera cuoca: sul suo blog non descriveva mai i risultati finali e non specificava che cosa aveva imparato dall'esperienza.