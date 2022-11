Julie Powell: l'autrice della biografia diventata il film Julie & Julia è morta a 49 anni

Julie Powell è morta il 26 ottobre 2022 a soli 49 anni, era famosa per aver scritto il libro poi adattato nel film Julie & Julia da Nora Ephron.

La chef e blogger ha perso la vita a causa di un infarto mentre si trovava nella sua casa a New York.

Nel 2022 Julie Powell, mentre stava per compiere 30 anni, aveva ideato il progetto Julie/Julia, poi raccontato nel libro biografico Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen, mentre non aveva nessuna prospettiva professionale. La giovane aveva deciso di iniziare un blog in cui si metteva alla prova con le ricette di Julia Child, conquistando un gran numero di lettori affascinati dal suo stile di scrittura.

Il libro ha venduto oltre un milione di copie diventando un fenomeno editoriale. Il film è diventato l'ultima opera diretta da Nora Ephron e aveva come star Meryl Streep nel ruolo di Julia Child e Amy Adams in quello di Julie Powell. Nel cast di Julie & Julia c'erano anche Stanley Tucci e Chris Messina.