Julie & Julia: Meryl Streep e i "trucchi" per farla sembrare molto più alta

Durante le riprese di Julie & Julia, al fine di tentare di eguagliare l'incredibile altezza di Julia Child, Meryl Streep è stata fatta sembrare molto più alta di quanto lo sia in realtà attraverso l'utilizzo di una serie di trucchi che hanno coinvolto il set cinematografico, l'angolazione della telecamera e il costume dell'attrice.

Meryl Streep in un'immagine del film Julie & Julia

Quando è arrivato il momento di costruire il set i controsoffitti sono stati abbondantemente abbassati, rispetto alla norma, dai membri della troupe, la Streep ha indossato tacchi altissimi durante le riprese e i cameraman hanno utilizzato angoli forzati per "ingigantire" la leggendaria attrice americana.

"Meryl ha detto che voleva essere alta come Julia in questo film e io inizialmente ho pensato che stesse scherzando," ha ricordato la regista Nora Ephron. La Streep credeva che per capire chi fosse veramente Julia si sarebbe dovuta sentire come una donna della sua taglia negli anni '40 e '50 in Francia. Uno degli editori della Child descrisse la donna alla Ephron usando le seguenti parole: "Era come un albero di Natale: enorme e scintillante. Non assomigliava per niente a nessuno".

Meryl Streep è tra i protagonisti di Julie & Julia

La Ephron e il suo team decisero di assecondare Meryl Streep e riuscirono a farle ottenere la statura che desiderava usando tecniche come filmarla all'interno di una cucina in miniatura. "La cucina della Child a Parigi era una cucina per pigmei e noi l'abbiamo replicata nel film. Meryl è estremamente alta nelle scene della pellicola, proprio come la vera Julia. È semplicemente gigantesca", ha affermato con orgoglio la regista di Julie & Julia.