Julia Roberts e Sean Penn protagonisti di Gaslit, nuova serie di Starz

Julia Roberts e Sean Penn saranno i protagonisti di Gaslit, una nuova serie antologica in otto episodi che verrà diretta e prodotta da Matt Ross per Starz.

Il progetto è tratto dal pluripremiato podcast sul Watergate intitolato Slow Burn, del canale Slate. Le riprese inizieranno in primavera.

A occuparsi della regia e della produzione di Gaslit sarà Matt Ross (Captain Fantastic, 28 Hotel Rooms). La serie verrà realizzata nell'ambito dell'iniziativa #TakeTheLead, un impegno globale dell'azienda per aumentare ulteriormente le narrazioni di, su e per le donne e sul pubblico meno rappresentato.

Gaslit andrà in onda su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sulla sua piattaforma di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Ben Is Back: un primo piano di Julia Roberts

Christina Davis, Presidente della programmazione originale per Starz, ha dichiarato: "In Gaslit non solo abbiamo l'opportunità di raccontare un'incredibile storia inedita portando in primo piano il ruolo storico di Martha Mitchell nel Watergate, ma siamo anche incredibilmente fortunati ad avere un cast da sogno che include Julia Roberts e Sean Penn e il miglior team creativo e partner che avremmo potuto sognare. Non potremmo essere più entusiasti di presentare questa storia al pubblico globale di Starz e allo stesso tempo continuare l'impegno della rete per mettere in luce storie esclusive che attirano le donne, soddisfacendo al contempo il nostro pubblico principale."

Gaslit è una visione moderna del Watergate, e si concentra sulle storie mai raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo - dai maldestri e opportunisti subordinati di Nixon, agli zeloti squilibrati che sostengono e favoriscono i loro crimini, ai tragici informatori che alla fine hanno fatto crollare l'intera, orribile, impresa.

Lo showrunner Robbie Pickering ha aggiunto: "Sono estremamente felice di avere l'opportunità di condividere la straziante e affascinante storia di Martha Mitchell con il mondo. Martha è stata la prima e più forte voce a parlare contro la maldestra criminalità di un una cattiva amministrazione presidenziale ed è stata una delle martiri pubbliche più complicate dell'epoca. Trovare qualcuno disposto a raccontare la sua storia è un sogno. Farlo con Sam, Julia, Sean, Matt, UCP e Starz sembra incredibile.Sono al settimo cielo."

Cannes 2016: Sean Penn sul red carpet di The last Face

La serie sarà incentrata su Martha Mitchell, interpretata da Julia Roberts. Dotata di grande personalità, Martha è una celebrità dell'alta società di Arkansan, moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. Nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale. In qualità di procuratore generale, John Mitchell (Sean Penn) è il più fidato consigliere nonché migliore amico di Nixon. Capriccioso, sboccato e spietato - ma irrimediabilmente innamorato della sua schietta e famosa moglie - si troverà costretto a scegliere tra Martha e il presidente.

Accanto a Robbie Pickering, troviamo Sam Esmail (Homecoming, Mr. Robot) e Chad Hamilton (Mr. Robot, Homecoming) come produttori esecutivi con la loro casa di produzione Esmail Corp, insieme a UCP. Julia Roberts farà parte del team della produzione con la sua Red Om Films insieme ai co-produttori esecutivi Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill. Sul progetto ci sono anche i produttori esecutivi di Anonymous Content e Slate, Gabriel Roth e Josh Levin. Leon Nayfakh, che ha creato il podcast, sarà consulente del progetto.

Gaslit è il secondo progetto televisivo di Esmail e Julia Roberts, dopo la prima stagione di Homecoming, candidato ai Golden Globe.