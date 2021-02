Julia Roberts e George Clooney star del film Ticket to Paradise

Julia Roberts e George Clooney torneranno a recitare insieme in occasione della commedia romantica Ticket to Paradise.

Il film sarà diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again) e sarà una produzione realizzata da Universal Pictures e Working Title.

Nel film le star interpreteranno una coppia divorziata. I personaggi affidati a Julia Roberts e George Clooney uniranno le forze e compieranno un viaggio con destinazione Bali per impedire alla figlia di compiere lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima.

Ol Parker ha scritto la sceneggiatura con Daniel Pipski e le due star saranno coinvolte anche in veste di produttori.

Le riprese inizieranno tra qualche mese e permetterà agli attori di lavorare nuovamente insieme dopo Money Monster, diretto nel 2016 da Jodie Foster, e i film del franchise di Ocean's Eleven.

Julia Roberts sarà protagonista prossimamente anche di Gaslit, una serie antologica in otto puntate che verrà diretta e prodotta da Matt Ross per Starz e nel cui cast c'è anche Sean Penn.

George Clooney sarà invece regista di The Tender Bar segue la storia di un bambino di otto anni che cresce a Long Island e va alla ricerca del padre in un bar della città, stringendo invece amicizia con dei clienti che diventano per lui delle figure paterne. Il bambino cerca inoltre di trovare un modo per andare avanti nella propria vita e accettare l'amore della madre, una donna single