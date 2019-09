Judy: standing ovation per Renée Zellweger a Toronto, sempre più vicina la nomination agli Oscar?

Judy, il film biografico sulla vita di Judy Garland, sembra destinato a far ottenere alla sua protagonista Renée Zellweger una nomination agli Oscar.

L'attrice è stata infatti accolta con una vera e propria ovazione al termine della proiezione che si è svolta al Toronto Film Festival, confermando quindi la reazione positiva ottenuta pochi giorni fa a Telluride.

Il lungometraggio Judy è un adattamento del musical End of the Rainbow di Peter Quilter e l'attrice Renée Zellweger, già vincitrice di una preziosa statuetta grazie a Cold Mountain, interpreta sul grande schermo Judy Garland negli ultimi mesi della sua vita, raccontando così le cinque settimane che l'hanno vista protagonista di un concerto in programma a Londra, sul palco di Talk of the Town.

I tweet dei giornalisti presenti alla proiezione che si è svolta al festival canadese parlano di una standing ovation senza paragoni che si è fermata solo perché l'attrice ha chiesto ai presenti di interrompere l'applauso, mentre gli spettatori erano incredibilmente emozionati dalla sua performance che sembra essere davvero indimenticabile. Renée Zellweger si è commossa fino alle lacrime assistendo alla reazione del pubblico che al termine della proiezione stava piangendo, come dimostrano i video realizzati in sala.

In 15 years at #TIFF I have never seen a standing ovation like the one for Renee Zellweger at JUDY. I started this about a minute into it and it only stopped because she made us. pic.twitter.com/NGXWLMbDxm — Jenelle Riley (@jenelleriley) September 11, 2019

Renee Zellweger is genuinely astonishing in Judy. The movie is built around her and she is the reason to see it. It's cliched to say that you forget you're not really watching Judy Garland on screen, but it's true. #TIFF19 — Robert Levin (@Rlevin85) September 11, 2019

A standing ovation for JUDY. Lasted about two minutes and only ended because Renee Zellweger got teary-eyed and requested everyone sit before she messed up her makeup. #TIFF19 pic.twitter.com/DBVlFvsGEl — Tara Deschamps @ #TIFF19 (@tara_deschamps) September 11, 2019

Renée Zellweger is crying. I'm crying. Everyone is fucking crying and Judy is a soaring, emotional wallop of a comeback for its star. #TIFF19 pic.twitter.com/NeEF6X7ssL — Joey Nolfi (@joeynolfi) September 11, 2019

Judy è basato su una sceneggiatura firmata dall'autore di The Crown Tom Edge ed è prodotto da David Livingstone.

Il film, distribuito nei cinema di tutto il mondo in autunno e negli Stati Uniti il 27 settembre, è ambientato nel 1968, 30 anni dopo l'exploit di Garland nel ruolo di Dorothy in Il mago di Oz e vedrà l'attrice in arrivo a Londra per esibirsi live per cinque settimane nel nightclub Talk of the Town. Mentre si prepara per i concerti, la diva dovrà combattere contro il suo manager, affascinerà i musicisti e i colleghi con i ricordi di Hollywood e si imbarcherà in una relazione con Mickey Deans, suo quinto marito. L'icona, però, è fragile e dopo 45 anni di carriera viene tormentata dalle memorie del passato e avvinta dal desiderio di tornare a casa dai figli, inclusa Liza Minnelli.

Il mago di Oz: la folle dieta di Judy Garland durante le riprese