Harvey Weinstein svela cosa accadde con Gwyneth Paltrow e Rose McGowan nella prima intervista dal carcere

Harvey Weinstein ha rilasciato la sua prima intervista dal carcere alla commentatrice politica Candace Owens e continua a proclamarsi innocente e respingere al mittente le accuse che da anni gli sono state avanzate e che l'hanno portato ad una condanna.

Weinstein ritiene di essere stato condannato ingiustamente, criticando il fatto di essere stato giudicato colpevole due volte per crimini sessuali, aggrappandosi all'annullamento della condanna del 2020 avvenuta lo scorso anno.

Harvey Weinstein continua a proclamarsi innocente

Secondo l'ex produttore i suoi sarebbero stati degli errori e non delle azioni criminose, come invece ha stabilito il tribunale:"Ho ferito la mia famiglia. Ho ferito i miei amici. Ho tradito mia moglie. Ed è stato un errore terribile. Ma non ho commesso questi crimini. Lo giuro davanti a Dio, e a chi ci sta guardando adesso, e alla mia famiglia".

Primo piano di Harvey Weinstein

Harvey Weinstein sostiene che i tradimenti sarebbero stati causati dalle pressioni sul lavoro:"Non ero un buon capo. Ero duro, esigente, avrei dovuto comportarmi meglio, ma non l'ho fatto. Avevo un brutto carattere. Avrei dovuto saper controllarmi. E le pressioni del lavoro erano la mia scusa per i tradimenti".

Le frasi di Harvey Weinstein su Gwyneth Paltrow e Rose McGowan

L'intervistatrice ha invitato Weinstein a parlare anche di alcune delle sue famose accusatrici, Rose McGowan e Gwyneth Paltrow. Su quest'ultima, che accusò Weinstein di molestie, l'ex produttore sostiene di aver fatto delle avances ma di non averla mai toccata.

"Lei pensava che la relazione fosse abusiva. Chiunque fosse presente, chi avesse visto quella relazione, avrebbe visto che era semplicemente un'amicizia. Ci sono foto in cui lei mi abbraccia quando ero malato, in ospedale, e pensavo che non ce l'avrei fatta nel 1999. Gwyneth, ai Golden Globe disse 'Bomber, ci manchi.' Si è alzata e ha fatto un discorso su di me. Nessuno glielo aveva chiesto. Nel suo discorso agli Oscar, mi ha ringraziato". Secondo Weinstein, il rapporto si concluse perché a lui non era piaciuta una sceneggiatura che l'attrice scrisse con il fratello Jake Paltrow.

Primo piano di Gwyneth Paltrow in Seven

Nel 2017, Rose McGowan accusò Weinstein di averle inviato 100.000 dollari per rimanere in silenzio circa un fatto che sarebbe avvenuto al Sundance. Weinstein, nell'intervista, ha ammesso il pagamento della somma, dichiarando che l'obiettivo era nascondere il tradimento alla moglie:"Ho fatto un accordo con Rose McGowan" ha detto "Le ho dato 100.000 dollari, solo per non dirlo a mia moglie, non mettermi nei guai".