Judi Dench conferma: "Ormai non vedo più, impossibile lavorare"

Judi Dench ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione di salute, confermando che, purtroppo, non vede più. Il peggioramento della vista, causata dalla degenerazione maculare di cui ha parlato apertamente negli ultimi anni, le rende quindi impossibile lavorare.

L'aggiornamento della star

Durante un'intervista rilasciata a ITV News, l'icona del cinema britannico ha ammesso: "No, non mi potete vedere sullo schermo perché io non vedo più". Judi Dench era accanto a Ian McKellen e ha spiegato all'amico: "Posso vedere il tuo profilo e ti conosco così bene, con la tua sciarpa di Macbeth. Ma non riesco a riconoscere le persone ora".

Venezia 2017: Judi Dench sul red carpet di Vittoria e Abdul

La star ha sottolineato che il suo problema agli occhi le rende complicato compiere attività quotidiane molto semplici: "Non posso guardare la televisione, non posso vedere per leggere".

Ian ha quindi chiesto ironicamente se si ritrova in situazioni imbarazzanti come andare da persone sconosciute e salutarle come se si conoscessero da anni e l'attrice, ridendo, ha risposto: "Alle volte succede!".

Gli impegni dell'attrice

Judi, insieme all'amico McKellen, è attualmente impegnata a sostenere un'iniziativa che cerca di far tornare a studiare e a valorizzare le opere di William Shakespeare nelle scuole, causa che le sta molto a cuore considerando il suo legame con il teatro.

La star, nell'ultimo decennio, ha parlato apertamente della sua vista che, dal 2012, è peggiorata progressivamente rendendole impossibile tornare sul set. Tra le sue apparizioni più recenti, infatti, c'è Spirited - Magia di Natale (di cui potete leggere la nostra recensione), il film natalizio con star Will Ferrell e Ryan Reynolds.

Nonostante la lunga assenza dagli schermi Judi rimane una delle attrici più amate di sempre e ha regalato agli spettatori alcune interpretazioni memorabili che sono entrate di diritto nella storia del cinema.