Judi Dench svela le conseguenze dei problemi di vista: "Non posso più uscire da sola"

Judi Dench ha rivelato che i suoi problemi alla vista sono peggiorati al punto tale da impedirle da partecipare a eventi o uscire di casa da sola.

L'attrice, durante un episodio del podcast Fearless, ha infatti affrontato le conseguenze della malattia degenerativa che ha avuto un forte impatto sulla sua vita e sulla sua carriera.

La situazione di Judi Dench

Spiegando la sua situazione, Judi Dench ha ammesso: "Qualcuno deve essere sempre con me. Devo avere un accompagnatore ora perché non riesco a vedere e potrei sbattere contro qualcosa o cadere per qualche motivo".

Nel 2012 l'attrice britannica aveva parlato apertamente della degenerazione maculare legata all'età che aveva iniziato a causarle dei problemi.

Judi Dench non ha visto molti dei suoi film: "Mi irriterei e basta"

L'icona del cinema, alcuni anni fa, aveva quindi raccontato che imparare le battute era diventato davvero difficile perché non riusciva a leggere e non poteva nemmeno contare sulla sua memoria fotografica che in passato l'aveva aiutata moltissimo durante il lavoro. Judi, ospite del talk show di Graham Norton, aveva ribadito: "Ho bisogno di trovare una macchina che mi insegni le battute e mi dica dove appaiono nella pagina. Per me era davvero facile imparare le battute e ricordarle. Potrei recitare l'intera La dodicesima notte anche ora".

Ad aiutarla nell'apprendimento dei copioni erano stati in precedenza alcuni amici che leggevano per lei e ripetevano i dialoghi. L'attrice, con la sua consueta ironia, aveva dichiarato: "Ho dovuto imparare tramite le ripetizioni, e spero che le persone non si accorgano troppo se tutte le battute sono completamente sbagliate".

Negli ultimi anni l'attrice britannica ha dovuto limitare di molto i suoi impegni professionali, accettando solo qualche cameo e breve scena in alcuni lungometraggi e show televisivi.