Judi Dench conferma che la sua carriera potrebbe essere finita: "Non riesco più a vedere"

Judi Dench, durante il Chelsea Flower Show a Londra, sembra aver confermato che la sua carriera si è conclusa. L'attrice, che ha 89 anni, da tempo ha a che fare con problemi di salute che l'hanno a lungo ostacolata sul lavoro.

I problemi affrontati dalla star

Rispondendo a una domanda sui suoi eventuali progetti futuri, Judi Dench ha dichiarato senza esitazioni: "No, no. Non posso nemmeno vedere!".

Il quotidiano The Mirror ha chiesto quindi un commento all'agente della star che, tuttavia, ha semplicemente risposto che non ha nulla da aggiungere.

L'attrice ha 89 anni e da anni soffre di degenerazione maculare, patologia che colpisce oltre 1.5 milioni di persone nel Regno Unito e tra le persone anziane, che sono ben 700.000 affette dal problema nell'area di riferimento, causa la perdita definitiva della vista.

Alcuni mesi fa Judi sembrava determinata a proseguire la sua attività, come aveva rivelato parlando con Louis Theroux durante un'intervista trasmessa in tv: "Non voglio ritirarmi. Non sto facendo molto attualmente perché non riesco a vedere. Ho però una memoria fotografica quindi se una persona mi dice 'Questa è la tua battuta...' riesco a farlo".

Dench aveva debuttato come attrice a teatro nel 1957 e, in carriera, ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il memorabile Oscar ottenuto grazie agli otto minuti in cui interpreta la regina Elisabetta I nel film Shakespeare in love.