Jude Law spiega perché la sua pelle cambia colore in L'amore non va in vacanza

Jude Law ha svelato un divertente retroscena del film L'amore va in vacanza, la commedia romantica in cui, senza apparente motivo il suo personaggio in alcune scene ha un colore di pelle diverso.

La star ha infatti condiviso i dettagli di quanto accaduto sul set del film diretto dalla regista Nancy Meyers che ha dato vita a una situazione piuttosto inaspettata. Jude Law ha raccontato parlando della commedia romantica L'amore non va in vacanza: "Abbiamo girato inizialmente le scene in esterni nel Regno Unito e ci si congelava. Per non so quale motivo, tutte le scene in interni - anche quelle ambientate nel Regno Unito - sono state girate negli studios qui a Los Angeles, quindi ci siamo tutti trasferiti negli Stati Uniti. Nancy ha una reputazione, in realtà non so se lo faccia ancora, ma è conosciuta per impiegare tutto il tempo che ritiene necessario per compiere il proprio lavoro".

La star ha proseguito: "Quindi sono rimasto seduto in casa aspettando per cinque settimane prima che mi chiamassero per lavorare sul set. Come potete probabilmente vedere, se mi espongo al sole mi abbronzo davvero velocemente. Mio padre ha una pelle molto scura. E se osservate con attenzione il film, quando sono fuori in Inghilterra sono davvero bianco e pallido, e non appena entro in una stanza 'Hey! Ho la pelle abbronzata'. Nessuno se ne accorge, ma se guardate bene la mia pelle si scurisce di due toni ogni volta che entro ed esco".