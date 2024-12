L'amore non va in vacanza, la costumista orgogliosa degli outfit: "Erano creati per essere senza tempo"

L'amore non va in vacanza è un film ricco di caratteristiche che lo rendono un cult delle festività da parecchi anni ma uno degli aspetti maggiormente apprezzati dai fan è senza dubbio l'outfit dei protagonisti.

Ad occuparsi del look del cast è stata la costumista Marlene Stewart che ha confessato di aver lavorato ad outfit talmente classici da essere diventati un argomento di conversazione ad ogni stagione natalizia.

Il look di Amanda

L'obiettivo era creare un guardaroba con una palette molto semplice, senza troppe fantasie, con un look sobrio e un design visivo particolarmente rilassante, come ha spiegato Stewart.

In particolare, il look del personaggio di Cameron Diaz ha avuto un ruolo centrale nella costruzione dei costumi per il film:"Amanda è una donna forte, creativa e indipendente. L'idea era creare un outfit che fosse lussuoso e divertente. Lei è una professionista, all'epoca, anche se parliamo di vent'anni fa, ci si chiedeva cosa indossassero le donne al lavoro, quali fossero gli standard e come stessero cambiando".

Il messaggio dei costumi

Secondo Stewart, Amanda doveva incarnare la ricchezza senza ostentarla, con l'idea che stia risparmiando per comprare qualcosa di buona qualità". Anche il guardaroba di Graham (Jude Law) richiese parecchio sforzo.

Marlene Stewart elogia Jude Law per la velocità con la quale era in grado di cambiare abiti per trovare il look perfetto per il suo personaggio:"È stato il migliore" ha concluso Stewart.

Nel cast della commedia L'amore non va in vacanza sono presenti anche Kate Winslet e Jack Black.