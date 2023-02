Judd Apatow si fa beffe di Tom Cruise: "Le sue acrobazie sembrano uno spot per Scientology"

Judd Apatow ha preso di mira Tom Cruise nel suo monologo comico pronunciato durante i Directors Guild of America Awards 2023, prendendo di mira l'altezza del divo, le sue acrobazie e il rapporto con la Chiesa di Scientology.

Deadline riporta che Judd Apatow ha chiesto alla Directors Guild of America di interrompere la registrazione durante il suo monologo in modo da poter godere di quella che una fonte anonima ha definito "libertà creativa". Il regista, che ha condotto l'evento per la quarta volta, aveva fatto la stessa richiesta negli anni precedenti.

Judd Apatow ha inaugurato il suo monologo comico prendendo di mira Tom Cruise e scherzando sul fatto che gli effetti visivi in Top Gun: Maverick erano talmente buoni da nascondere alla vista "la pila di elenchi telefonici su cui Tom Cruise si è seduto per raggiungere i controlli del jet".

"Ecco perché salta sempre da edifici alti, così perché non puoi dire quanto sia basso da un edificio di 100 piani", ha aggiunto. "Ecco perché quando è in piedi su un'ala di un aeroplano è sempre solo, non vuole nessuno lì accanto a lui per non fare confronti."

Steven Spielberg ha ringraziato Tom Cruise per aver "salvato il cinema" con Top Gun: Maverick

Il regista ha anche fatto riferimento alla connessione di Cruise con Scientology, che ha suscitato alcuni sussulti da parte del pubblico, per THR.

"Ogni volta che fa una di queste nuove acrobazie sembra una pubblicità di Scientology. Voglio dire, è in Dianetics perché nella Torah non si parla di saltare da nessuna scogliera? L'unica cosa di cui sembra aver paura sono la genitorialità e gli antidepressivi", ha detto, riferendosi alle teorie di Scientology contro la psichiatria e gli psicofarmaci. "Pensate che se Tom Cruise prendesse degli antidepressivi direbbe, 'Non ho nessuna intenzione di saltar giù da una fottuta motocicletta su un dirupo. Cosa lo faccio a fare sono ricco!'?"