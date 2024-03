Judd Apatow è convinto: 'La commedia al cinema verrà rivalutata'

Judd Apatow è uno dei registi e degli autori simbolo della commedia americana da più di vent'anni sul grande schermo ma negli ultimi anni, da Il Re di Staten Island e Nella bolla i suoi lavori sono stati distribuiti in streaming. Il regista è però convinto che il successo di un singolo blockbuster potrà essere sufficiente a far tornare il pubblico nelle sale.

"Ritengo probabile che tornerà di moda. L'industria segue il leader e per la commedia è sufficiente un altro successo o due" ha specificato Apatow a Vulture "Se un film come Una notte da leoni uscisse e diventasse un grande successo, improvvisamente tutti vorrebbero altri cinque film del genere".

L'opinione di Judd Apatow

Il regista di 40 anni vergine ha spiegato il suo punto di vista, secondo il quale i dirigenti degli studi seguono pedissequamente le preferenze degli spettatori. Il successo di Barbie potrebbe essere l'inizio di una nuova era per la commedia sul grande schermo:"Perché non possiamo dire che Barbie è una commedia? In quale altra categoria sarebbe?".

Un dettaglio fondamentale sono le idee originali. Nell'intervista, Apatow ha citato Oppenheimer di Christopher Nolan come esempio di ottima idea convertita in uno splendido film, perché le persone, secondo il regista, vogliono film intelligenti ed esperienze cinematografiche originali.