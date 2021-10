Josh O'Connor e Paul Mescal star di The History of Sound, film su una storia d'amore gay

Gli attori Josh O'Connor e Paul Mescal saranno i protagonisti del film The History of Sound, tratto da un racconto breve con al centro una storia d'amore omosessuale.

Josh O'Connor e Paul Mescal, star delle serie The Crown e Normal People, saranno i protagonisti di The History of Sound, un adattamento di un racconto scritto da Ben Shattuck, vincitore del premio Pushcart.

Il progetto sarà diretto da Oliver Hermanus e prodotto da End Cue.

Al centro della trama di The History of Sound ci saranno due giovani, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O'Connor), che durante la prima Guerra mondiale intraprendono la missione di registrare le vite e voci e la musica dei loro connazionali. Le esperienze che vivranno mentre intraprendono questo compito li cambierà profondamente.

Il racconto di Shattuck è disponibile online grazie alla rivista letteraria The Common.

Il regista Oliver Hermanus ha dichiarato: "Mi sono innamorato immediatamente del meraviglioso racconto breve privo di difetti scritto da Ben Shattuck e sapevo che dovevo essere coinvolto nel suo percorso verso lo schermo. Paul e Josh sono due degli attori più promettenti della loro generazione che condivideranno con noi delle intepretazioni profondamente emozionanti. Si tratta di un'inaspettata storia d'amore che bisogna raccontare: è un viaggio attraverso la vita dell'America, il ventesimo secolo e delle tradizioni della musica folk americana, tutto visto attraverso il legame tra due uomini immersi nella storia del suono. Questa storia innegabilmente potente conquisterà certamente gli spettatori di tutto il mondo".

Le riprese si svolgeranno, anche in Italia e nel Regno Unito, nell'estate 2022.