Josh Duhamel condivide il video della sua "esperienza pre-morte" vissuta durante le riprese di Shotgun Wedding

Josh Duhamel ha svelato di aver vissuto un'"esperienza pre-morte" durante un momento di relax trascorso in spiaggia durante le riprese di Shotgun Wedding.

Josh Duhamel ha rivelato in modo ironico di aver avuto un'esperienza di pre-morte mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, dove ha rischiato di venir travolto dalle onde durante un momento di relax in spiaggia.

L'attore stava girando un video ammirando la bellezza della natura e ha condiviso il filmato durante la sua apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Durante la sua partecipazione alla trasmissione, Josh Duhamel ha dichiarato: "Le onde stavano infrangendosi contro le rocce arrivando anche a 10 metri in aria. Questa ondata è arrivata a tradimento verso di me mentre stavo girando il video e mi ha letteralmente quasi spinto oltre gli scogli".

L'attore è, per fortuna, rimasto in equilibrio instabile su una roccia, restando comunque leggermente ferito, e ha spiegato: "Si è trattato, certamente, di un'esperienza di pre-morte che ho avuto nella mia vita".

Josh ha sottolineato: "Ora posso ridere della situazione, ma non ne ho parlato con nessuno. I produttori di Lionsgate mi avrebbe probabilmente licenziato se avessero saputo che mi ero messo a rischio".

Nel film Shotgun Wedding Duhamel, che ha sostituito Armie Hammer, ha avuto modo di recitare accanto alla sua amica Jennifer Lopez e a Lenny Kravitz: "Avevamo un cast fantastico, una troupe incredibile, un paesaggio meraviglioso tutto intorno a noi. Si tratta di quello che si sogna di avere quando inizi a girare un film".

Il lungometraggio racconta la storia della coppia composta da Grace e Tom dopo che hanno riunito le famiglie e gli amici per celebrare il proprio matrimonio in un luogo da sogno.

I due iniziano ad avere dei dubbi e la situazione è aggravata da una svolta inaspettata: tutte le persone a cui tengono diventano degli ostaggi e Darcy e Tom dovranno quindi trovare un modo per salvarle.