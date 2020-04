Jordan Peele vuole Will Smith protagonista del suo prossimo horror?

Negoziati in corso - si vocifera - tra Jordan Peele e Will Smith, divo di primo piano che sarebbe in cima alla lista dei candidati per il suo prossimo horror.

Jordan Peele potrebbe già aver identificato la star protagonista del suo prossimo horror: si tratta di Will Smith. Nessuna conferma al momento, ma in questa fase di stallo Peele starebbe preparando i suoi progetti futuri. Dopo il successo di Scappa - Get Out e noi si profila un nuovo lungometraggio da dirigere, interpretato, forse, dal divo Will Smith.

L'attore, sceneggiatore e regista Jordan Peele è esploso con Scappa - Get Out, horror a sfondo politico che si schiera contro il razzismo. Successo confermato col metaforico Noi, altra agghiacciante pellicola che racconta l'America di oggi.

Al momento Jordan Peele è impegnato con la produzione del reboot di Candyman, la cui uscita è posticipata all'autunno. L'inattività forzata avrebbe spinto Peele a concentrarsi sul suo prossimo progetto che, come suggeriscono fonti anonime citate da We Got This Covered, potrebbe vedere protagonista un divo di primo piano come Will Smith. Scelta sulla carta molto interessante, se troverà conferma nei fatti, ma per scoprirlo non ci resta che attendere.

Al momento è confermato il ritorno di Will Smith nei panni di Genie, il genio della lampada, nel sequel Disney di Aladdin 2, che dovrebbe entrare in lavorazione l'anno prossimo. Se confermato il rumor, nei prossimi mesi Will Smith avrà un'agenda fitta di impegni.

