Jordan Peele parla del suo prossimo film: 'Potrebbe essere il mio preferito'

L'acclamato regista di Get Out, Us e Nope ha iniziato a parlare del suo prossimo film, al momento ancora avvolta nel mistero.

Dopo aver terrorizzato il pubblico con Get Out, Us e Nope, l'acclamato regista Jordan Peele si prepara al suo prossimo lungometraggio. Il 2023 lo ha visto bloccato per via dello sciopero di sceneggiatori e attori a Hollywood, ma sembrerebbe avere le idee ben chiare in mente. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni del podcast Conan O'Brien Needs a Friend.

"Si è trattato di un anno alquanto interessante, diciamo così, perchè lo sciopero degli sceneggiatori mi ha messo in uno stato di ascolto. Penso di aver chiaro quale sarà il mio prossimo progetto e sono entusiasta all'idea di un nuovo film. E penso che se dovessi farlo nella maniera giusta, potrebbe diventare il mio preferito".

Il nuovo film di Jordan Peele, di cui non si conoscono ancora trama e titolo ufficiale, era stato inserito nel calendario delle uscite natalizie 2024 di Universal Pictures, salvo poi essere rimosso. A questo punto un rinvio al 2025 sembrerebbe la scelta più appropriata.

La collaborazione tra Jordan Peele e Hideo Kojima

Ai Game Awards 2023, tenutisi a dicembre, è stata annunciata l'inedita collaborazione tra Jordan Peele e Hideo Kojima, la geniale mente dietro alla saga di Metal Gear Solid e non solo. I due lavoreranno al misterioso videogame OD, realizzato per Xbox. Nel progetto sono coinvolti Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier.