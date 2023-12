Jordan Peele: Universal rimuove il suo nuovo film dalle uscite di Natale 2024

Jordan Peele tornerà prossimamente sul set, ma i ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori hanno obbligato Universal a posticipare la data di uscita del suo nuovo film.

Il progetto, ancora avvolto dal mistero, avrebbe dovuto debuttare nelle sale americane nel giorno di Natale del prossimo anno.

Un progetto avvolto dal mistero

Le riprese del prossimo progetto di Jordan Peele inizieranno nei prossimi mesi e, attualmente, lo studio non ha fissato una nuova data prevista per la distribuzione nei cinema.

Come accaduto in precedenza con Noi e No - Nope, anche il prossimo lungometraggio è totalmente avvolto dal mistero e dovrebbe avere degli elementi sovrannaturali. La scelta di un debutto a Natale aveva poi portato all'ipotesi che la trama contenesse dei riferimenti al periodo delle feste.

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

Un videogioco horror

I fan del filmmaker, nell'attesa, potranno forse scoprire nuovi dettagli della collaborazione tra Peele e Hideo Kojima che porterà alla creazione di un videogame intitolato OD per Xbox. Il gioco ha delle atmosfere horror e unirà elementi cinematografici e videoludici.

Nel progetto, inoltre, sono coinvolti Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier.