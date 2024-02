Jordan Peele, le ultime novità sull'uscita del nuovo film

Il sito della casa di produzione del regista di Noi e Scappa - Get Out inserisce il nuovo film nella finestra delle uscite.

Monkeypaw Productions di Jordan Peele ha ufficialmente inserito una nuova finestra temporale sul proprio sito web per l'uscita del prossimo film del regista, dopo la rimozione dalla programmazione del 2024.

Fargo: Jordan Peele insieme a Keegan-Michael Key nell'episodio The Heap

Le informazioni sul sito confermano lo slittamento dell'uscita del film ma probabilmente non si tratterà di un'attesa prolungata per i fan.

Le novità sull'uscita

Inizialmente, il film in lavorazione alla Universal era stato programmato per l'uscita nel giorno di Natale del 2024 ma gli scioperi del 2023 di attori e sceneggiatori hanno comportato un rimescolamento delle carte e l'uscita del film dai titoli in programma nell'anno corrente. Ora la nuova finestra temporale lo include tra i progetti in arrivo nel 2025.

Al momento si sa molto poco del nuovo film diretto da Jordan Peele ma è possibile che lo slittamento dell'uscita possa protrarsi fino all'anno intero, ovvero dicembre 2025. Nei mesi scorsi, il regista ha dichiarato che se riuscirà a realizzare il film come ha intenzione di crearlo potrebbe diventare il suo preferito. Nel frattempo Monkeypaw Productions proseguirà il lavoro di produzione che include il thriller GOAT e il bizzarro Monkey Man.