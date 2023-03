Jordan Peele al lavoro sul nuovo film: svelata la data d'uscita

Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita del nuovo film diretto da Jordan Peele. La pellicola, attualmente senza un titolo ufficiale, arriverà nelle sale a Natale 2024.

Con la data attuale, il prossimo progetto di Peele debutterà una settimana dopo Avatar 3 e Sonic the Hedgehog 3, che usciranno entrambi il 20 dicembre 2024. L'adattamento per il grande schermo del musical Wicked - Part One della Universal era precedentemente previsto per lo stesso fine settimana, ma lo studio ha recentemente anticipato la data di uscita al Giorno del Ringraziamento.

Nell'annuncio del film di Peele, la Universal ha anche programmato l'uscita di un film senza titolo della Monkeypaw (la casa di produzione di Peele) per il 27 settembre 2024 e ha tolto dalla sua programmazione un film d'animazione senza titolo.

Come è consuetudine di Peele, non ci sono informazioni - né sul titolo, né sul genere, né sui protagonisti - sul suo quarto film. L'attore ha mantenuto un riserbo analogo nei confronti dei suoi primi tre film, che spaziavano dall'horror puro alla fantascienza.

Universal ha distribuito i precedenti tre film di Peele, ovvero Scappa - Get Out, Noi e Nope.