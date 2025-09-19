Jordan Peele, il suo nuovo horror debutta su Rotten Tomatoes: ecco i primi giudizi della critica

Him è il titolo del nuovo film prodotto dal regista di Scappa - Get Out e diretto da Justin Tipping, in uscita nelle sale cinematografiche il 2 ottobre.

Him di Jordan Peele, diretto da Justin Tipping ha fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes. Prodotto dalla Monkeypaw Productions di Peele, il film verrà distribuito presto nelle sale italiane.

Nel frattempo, negli USA Him è uscito da poche ore e sull'aggregatore di recensioni più famoso al mondo sono già uscite le prime disamine sul lungometraggio.

Il responso di Rotten Tomatoes su Him prodotto da Jordan Peele

Him ha debuttato con una percentuale del 30%, un punteggio sorprendentemente basso per un film prodotto da Jordan Peele. Al momento, le recensioni sono soltanto 80 e manca ancora il responso del grande pubblico ma per il momento la situazione non è rosea.

Jordan Peele in una scena di Fargo

Evidentemente, i critici si aspettavano di più da un progetto che, seppur non diretto dal regista di Scappa - Get Out, Noi e Nope, era comunque supervisionato da lui attraverso la sua casa di produzione. C'è chi lamenta la mancanza di tensione e horror e chi sostiene che sia il primo grande passo falso di Peele nella sua carriera dietro le quinte.

Non tutti i critici sono stati negativi nel giudicare Him, visto che alcuni hanno sottolineato come il film riesca a far riflettere il pubblico sull'impatto e le pressioni nel mondo dello sport.

La storia di Cameron Cade in Him con Marlon Wayans

Il thriller psicologico diretto da Justin Tipping racconta la storia di un giovane giocatore di football emergente di nome Cameron Cade (Tyriq Withers), costretto ad affrontare il lato oscuro dell'ambizione, a stretto contatto con una leggenda dello sport, il quarterback Isaiah White (Marlon Wayans).

Him, prodotto da Jordan Peele, è composto da un cast stellare che comprende Tyriq Withers e Marlon Wayans nei ruoli principali, affiancati da Julia Fox, Jim Jeffries e Tim Heidecker. Il thriller è distribuito da Universal Pictures e arriverà in Italia il prossimo 2 ottobre.