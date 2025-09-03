Jordan Peele, che succede al suo nuovo horror? Universal cancella la data d'uscita

Sono passati ormai tre anni da Nope, con cui il regista ha consolidato la sua fama di storyteller, ma il suo film previsto per l'anno prossimo sembra sparito dai radar

Il quarto film da regista di Jordan Peele sembra che richiederà più tempo del previsto prima di essere concluso e proiettato per il pubblico.

La Universal Pictures, infatti, ha cancellato il prossimo progetto del regista dal suo calendario delle uscite, che era stato in precedenza fissato per l'ottobre 2026. Peele sta attualmente lavorando al film, che non è ancora entrato in produzione, secondo quanto riferito a Variety da una persona vicina al progetto.

Inizialmente, il seguito del suo film di successo del 2022 Nope era previsto per Natale 2024; a seguito degli scioperi dei sindacati, l'uscita del film è stata poi posticipata al prossimo Halloween. La Universal non ha rilasciato commenti, ma sembra che la produzione durerà più a lungo del previsto, anche se non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese.

Cosa sappiamo del prossimo horror di Jordan Peele

Come di consueto per i lavori del regista, non si sa nulla della trama del film, anche se è stato classificato come thriller horror. Tuttavia, nel podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" del 2024, Peele aveva dichiarato: "Ho le idee chiare sul mio prossimo progetto e sono entusiasta all'idea di realizzare un altro film che, se fatto bene, potrebbe diventare il mio preferito".

Peele non si è adagiato sugli allori. La Universal distribuirà a breve il film horror sportivo prodotto da Peele, intitolato Him. Il progetto vede protagonista Tyriq Withers (So cosa hai fatto, Atlanta) nei panni di un giocatore di football alle prime armi con grandi ambizioni. Marlon Wayans interpreta un leggendario quarterback che prende Withers sotto la sua ala protettrice, mostrando al suo protetto che la grandezza ha un prezzo oscuro (e raccapricciante).

Le prime recensioni hanno lodato la performance di Wayans, soprattutto per la sua inaspettata svolta drammatica. Il pubblico potrà scoprirlo in prima persona una volta che Him uscirà nelle sale americane il 19 settembre prossimo. La data d'uscita italiana è fissata per il 2 ottobre successivo.