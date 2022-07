Jordan Peele è il più grande regista horror? Vediamo che dice il web (e la risposta di Peele)

Jordan Peele è il più grande regista horror di tutti i tempi? Per qualcuno su Twitter sì, e ovviamente da questa "provocazione" è partito un dibattito a cui hanno partecipato molti utenti, incluso il diretto interessato. Se c'è un sondaggio sul mondo del cinema e della televisione, c'è probabilmente Twitter di mezzo. È sicuramente questo il caso del quesito del momento, che riguarda una personalità e un genere in particolare.

"So che questa è un'opinione che farà discutere, ma a che punto dichiareremo Jordan Peele il miglior regista horror di tutti i tempi?" ha scritto un utente, Adam Ellis, su Twitter, allegando uno screenshot con i punteggi di Rotten Tomatoes dei film del regista.

"Riuscite a pensare a un altro regista horror che ha realizzato 3 grandi film, per di più tutti di fila?" ha concluso. E mentre il thread si è riempito di commenti in cui venivano citati altri grandi nomi dell'horror come John Carpenter, Wes Craven e George A. Romero, tra le risposte è comparsa anche quella del regista chiamato inizialmente in causa: Jordan Peele.

"Signore, per cortesia, posi subito quel telefono" ha replicato il regista di Us, Nope e Get Out "Perdonami, amo davvero il tuo entusiasmo, ma non tollererò nessun tipo di diffamazione nei confronti di John Carpenter". Beh, sicuramente Peele ha le idee chiare in merito. E voi, concordate?