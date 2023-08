Jonathan Majors: il processo all'attore è stato rimandato

Doveva tenersi oggi il processo a Jonathan Majors per via delle gravi accuse di aggressione e violenza domestica, ma il tribunale ha deciso di rimandarlo di un mese per avere più tempo volto alla raccolta di prove. Il nuovo processo si terrà dunque il 6 settembre, esattamente un mese prima dell'uscita della seconda stagione di Loki su Disney+.

L'attore era stato ingaggiato dai Marvel Studios per interpretare Kang il Conquistatore, ma quanto successo negli ultimi mesi ha messo in dubbio il suo futuro all'interno dell'MCU. Majors è stato arrestato a Manhattan il 25 marzo dopo le accuse dell'ex compagna Grace Jabbari, portata in ospedale con evidenti lesioni alla testa e al collo.

Marvel Studios e Jonathan Majors, grosso guaio nel MCU

Majors si è sempre dichiarato innocente e l'accusa di strangolamento è stata dismessa, ma nel frattempo è stato scaricato dalla sua agenzia di management e dal suo ufficio stampa, oltre ad aver perso accordi commerciali e parti i numerosi film. Ma non è tutto, perchè sono arrivate anche nuovi accuse in un report esclusivo pubblicato da Rolling Stone.

Come reagiranno i Marvel Studios?

Gli studios non si sono ancora espressi al riguardo, mentre i fan dell'MCU hanno già trovato il papabile sostituto: vorrebbero infatti vedere l'Alto Evoluzionario, personaggio introdotto ne I Guardiani della Galassia Vol. 3, come variante di Kang.

Bisognerà capire come i Marvel Studios decideranno di promuovere Loki 2 visto il ruolo preminente di Majors all'interno dello show. Qualora dovesse essere ritenuto colpevole dalla corte, potrebbe rischiare almeno un anno in carcere.