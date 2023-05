Jonathan Majors: i fan Marvel vogliono che l'Alto Evoluzionario lo rimpiazzi come variante di Kang

In attesa di capire quali saranno i risvolti legali per Jonathan Majors, i fan Marvel hanno già lanciato un fantacasting: l'Alto Evoluzionario di Chukwudi Iwuji come variante di Kang il conquistatore.

Si complica la situazione giudiziaria di Jonathan Majors, accusato nei mesi scorsi di violenza domestica e comportamento aggressivo. L'attore si è presentato ieri in tribunale in un'udienza su Zoom e la difesa ha tempo fino al 31 maggio per rispondere alle accuse. La Marvel non ha ancora pensato al recasting dell'attore, ma i fan si sono espressi e hanno individuato il personaggio perfetto per rimpiazzarlo: l'Alto Evoluzionario.

Dopo l'incredibile performance in Guardiani della Galassia Vol. 3, i fan vorrebbero vedere l'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuj) come variante di Kang il conquistatore all'interno dell'MCU. Un utente ha scritto: "Chukwudi Iwuji è stato pazzesco, ho adorato il modo in cui ha interpretato l'Alto Evoluzionario. La mia scelta numero uno per rimpiazzare Jonathan Majors come Kang ed è anche facile introdurlo come variante sfruttando uno scorcio multiversale".

C'è chi ha scritto: "Se davvero bisogna risolvere il problema Jonathan Majors, sarei d'accordo se la Marvel dicesse che l'Alto Evoluzionario è una variante di Kang e che sarà Chukwudi Iwuji a interpretarlo da qui in avanti. Non mi dispiacerebbe affatto. Penso che sia stato il primo villain Marvel davvero terrificante".

Infine c'è chi ha commentato: "Chukwudi Iwuj dovrebbe assolutamente essere l'attore che rimpiazza Jonathan Majors nell'MCU".

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

Jonathan Majors si dichiara innocente

Attraverso i suoi rappresentanti legali, Jonathan Majors si è dichiarato innocente, respingendo le accuse mosse contro di lui. L'avvocato dell'attore, Priya Chaudhry, ha rilasciato la seguente dichiarazione martedì dopo l'udienza:

"Abbiamo fornito al procuratore distrettuale prove inconfutabili che l'accusatrice sta mentendo, inclusa la prova video che mostra come non sia successo nulla. Lo abbiamo fatto con l'esplicita promessa del procuratore distrettuale che non avrebbero "risolto" il loro caso poiché abbiamo dimostrato che la donna sta mentendo".