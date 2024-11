Jonathan Majors: l'ex fidanzata ha ritirato le accuse di aggressione e diffamazione

L'ex fidanzata di Jonathan Majors ha ritirato le accuse di aggressione e diffamazione mosse contro l'attore che avevano portato a una causa federale, come rivela Variety. Nel dicembre 2023 la star Marvel era stata condannata per due reati minori per aver aggredito la donna, Grace Jabbari, sul sedile posteriore di un SUV. All'inizio di quest'anno è stato condannato a frequentare un seminario sulla violenza domestica.

Grace Jabbari lo ha citato in giudizio a marzo sostenendo di essere stata diffamata visto che Majors, dopo il verdetto di colpevolezza, aveva continuato a sostenere di "non aver mai messo le mani su una donna" in un'intervista a Good Morning America. Gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato giovedì un avviso congiunto alla corte in cui si legge: "Si stabilisce e si concorda qui congiuntamente tra la querelante Grace Jabbari e il convenuto Jonathan Majors, attraverso i rispettivi avvocati, che tutte le accuse contro il convenuto nella causa in oggetto sono qui ritirate con pregiudizio. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e gli onorari degli avvocati". I motivi della decisione di Jabbari non sono stati resi noti.

Dalle stelle alla polvere

Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore

Nel 2023 la carriera di Jonathan Majors era in netta ascesa, dopo essere apparso al fianco di Michael B. Jordan in Creed III e dopo aver assunto il ruolo del villain Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ma il suo arresto nel marzo 2023 gli ha causato l'abbandono del management e dei portavoce. Dopo il verdetto di colpevolezza i Marvel Studios hanno tagliato i ponti con l'attore licenziandolo prontamente e cancellando i piani di farne il cattivo principale dell'MCU.

Il primo dei due nuovi film sugli Avengers previsti, Avengers: The Kang Dynasty, è stato radicalmente cambiato e reintitolato Avengers: Doomsday, con il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni del villain dei fumetti Doctor Doom.

Dopo la bufera mediatica, Jonathan Majors sta tentando faticosamente di ricostruire la propria carriera. L'attore aal momento è stato scelto per Merciless, un thriller del regista Martin Villeneuve. Un altro film da lui interpretato, Magazine Dreams, è stato acquisito per essere distribuito negli USA l'anno prossimo da Briarcliff Entertainment, dopo che Searchlight Pictures lo aveva eliminato dal catalogo.

Jonathan Majors ha ripetutamente negato di essere colpevole di aggressione e ha mantenuto il desiderio di riprendere la sua carriera a Hollywood.