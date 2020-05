Jonah Hill è l’attore che dice più parolacce nei film, secondo uno studio

Jonah Hill nel film 21 Jump Street

Stando a una recente analisi, Jonah Hill sarebbe l'attore che dice più parolacce in assoluto al cinema, battendo il precedente campione in carica Samuel L. Jackson, noto per il suo amore per il turpiloquio. Per arrivare a tale conclusione, Buzz Bingo ha esaminato più di 3,500 sceneggiature angloamericane, e stando a questa ricerca Hill avrebbe detto 376 parolacce sullo schermo nel corso della propria carriera, mentre Jackson è "solo" a 301.

L'attore ha commentato la cosa pubblicando su Instagram una schermata dell'articolo di The Wrap sul suo insolito primato, con la seguente didascalia: "Ho cosi tante persone da ringraziare. Martin Scorsese, grazie per avermi spinto oltre il limite. E ovviamente ringrazio il grande Samuel L. Jackson. ("Nuovo rapporto"? LOL, chi sono gli scienziati che ci hanno lavorato?). Tanto amore."

Sconnessi, Ricky Memphis: "Adoro dire le parolacce a Siri"

The Wolf of Wall Street: Leonardo DiCaprio e Jonah Hill rivestono Margot Robbie di soldi

Il ringraziamento a Martin Scorsese è più che logico, poiché il primato di Jonah Hill è dovuto principalmente agli eccessi verbali di The Wolf of Wall Street, passato alla storia già ai tempi dell'uscita, nel 2013, come il film americano con più parolacce in assoluto (715). Al secondo posto c'è un altro titolo recente, Diamanti grezzi, con 646, mentre il terzo classificato è un altro lungometraggio di Scorsese, Casinò, con 606. Quanto agli attori, tra Hill e Samuel L. Jackson si piazza Leonardo DiCaprio (anch'egli soprattutto grazie a Scorsese), mentre a completare la Top 5 ci sono Adam Sandler e Al Pacino. Seth Rogen, collaboratore abituale e amico di Hill, è ottavo in classifica. DiCaprio e Sandler sono invece primo e secondo nella lista dei personaggi più volgari, ossia Jordan Belfort e Howard Ratner.

L'analisi di Buzz Bingo ha anche rilevato che, nonostante il numero di parolacce al cinema sia progressivamente aumentato dagli anni Quaranta a oggi, il culmine è stato raggiunto negli anni Novanta, con una media di tre imprecazioni per ogni mille parole.