Jonah Hill, l'ex baby star Alexa Nikolas accusa: 'Mi ha infilato la lingua in gola senza il mio consenso'

Alexa Nikolas ha appena accusato pubblicamente Jonah Hill di averle 'infilato la lingua in gola senza il suo consenso' quando aveva soltanto 16 anni.

Alexa Nikolas, l'ex stella di Nickelodeon, ha accusato pubblicamente Jonah Hill di averla baciata senza il suo consenso quando aveva appena 16 anni. Questa grave accusa, smentita categoricamente dalla star, arriva dopo le recenti polemiche nate a causa delle dichiarazioni dell'ex fidanzata dell'attore hollywoodiano.

L'ex protagonista di "Zoey 101", ora trentunenne, ha raccontato che durante una festa a casa di Justin Long a Hollywood, la star di "21 Jump Street" le si è avvicinata per offrirle una sigaretta. La Nikolas ha dichiarato che quando i due sono usciti per fumare, lui l'ha aggredita:

"Jonah Hill non mi ha dato la sigaretta che mi aveva offerto, cosa che ho trovato strana, e mentre tornavamo dentro gliel'ho chiesta e lui non ha detto nulla, ma mi ha sbattuta contro la porta e mi ha infilato la lingua in gola. Ricordo che ero così sconvolta che l'ho respinto e sono scappata dentro".

Tuttavia secondo quanto riportato da Page Six Jonah Hill ha dichiarato, attraverso i suoi avvocati, che la storia della Nikolas è "una completa invenzione". Alexa Nikolas ha concluso la sua storia dicendo: "Ero una bambina, quindi ovviamente mi sono sentita spaventata e arrabbiata. Purtroppo, non è stata la prima volta che sono stata aggredita o oggettificata da bambina. Lui aveva 24 anni, io 16 ed ero ubriaca... il che non mi ha permesso di prendere delle decisioni lucide dopo l'accaduto."