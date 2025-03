Jennifer Lawrence possibile star di Cut Off, commedia diretta e interpretata da Jonah Hill

Jonah Hill avrebbe offerto a Jennifer Lawrence un ruolo da protagonista nella sua nuova commedia Cut Off, che verrà girata in California.

Jennifer Lawrence potrebbe recitare nel prossimo film diretto da Jonah Hill, impegnato anche come attore.

Il progetto, secondo i documenti presentati per ottenere i fondi del tax credit in California, dovrebbe intitolarsi Cut Off.

Cosa racconterà Cut Off

I primi dettagli rivelano che il lungometraggio sarà realizzato per Warner Bros. Discovery. Cut Off racconterà la storia di due gemelli 'benestanti in modo esuberante' che vengono improvvisamente estromessi dalla fortuna della loro famiglia e sono quindi obbligati a badare a se stessi, provando a capire come funziona il mondo reale senza una rete di sicurezza.

Jonah Hill dovrebbe interpretare uno dei gemelli e il film dovrebbe avere un'atmosfera in grado di sfruttare il talento comico della star del cinema.

Secondo le fonti di Variety, Jennifer Lawrence avrebbe ricevuto l'offerta di interpretare un ruolo da protagonista, ovvero la sorella gemella al centro della trama. Per ora, tuttavia, non c'è alcuna conferma riguardante il suo coinvolgimento nel lungometraggio.

Jonah e Jennifer hanno collaborato già in precedenza in occasione di Don't Look Up, arrivato sugli schermi nel 2021.

I recenti progetti dell'attore

Hill, attualmente, sta lavorando a Outcome, il lungometraggio che lo vede impegnato anche come regista e nel cui cast ci sono Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer. Nel film si racconterà la storia di una star di Hollywood con molti problemi che deve affrontare il proprio passato oscuro per sconfiggere i propri demoni e fare ammenda dopo che viene ricattato con un misterioso video che appartiene al suo passato.

A occuparsi della distribuzione del film sarà Apple TV+, che non ha ancora rivelato la data di uscita nelle sale americane.