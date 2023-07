Facciamola finita, Jay Baruchel sull'odio nei confronti di Jonah Hill: 'Non stavo recitando'

Nel film Facciamola finita, il protagonista interpretato da Jay Baruchel non sopporta né James Franco né, soprattutto, Jonah Hill. A quanto pare, l'odio di Baruchel verso l'attore non era affatto solo parte del copione, ma si ispirava a fatti realmente accaduti.

Nel film Baruchel cerca disperatamente di convincere il gruppo, che crede sinceramente che Hill sia una brava persona, che si è preso gioco di loro e che "non lo sopporta". Rogen risponde che Hill è "il ragazzo più gentile del mondo" e rivela a Baruchel che "a lui piaci tantissimo".

Ecco cos'ha detto Baruchel a Larry King nel 2017 quando gli è stato chiesto del suo rapporto con Hill. "Conosco l'uomo. Non direi che [non mi piace] ... Una volta avevamo un rapporto conflittuale, ma penso che ora siamo come nemici che si conoscono a vicenda".

In un recente episodio del podcast "The Last Laugh", tuttavia, Baruchel ha approfondito questo "rapporto conflittuale" e ha dichiarato con fermezza: "Ero... molto irritato per tutto il film... Io e Jonah non andiamo molto d'accordo, o almeno all'epoca".

Di recente, Jonah Hill è stato accusato di molestie da Sarah Brady.

Quando gli è stato detto che questa dinamica "traspare sullo schermo", l'attore canadese non è rimasto sorpreso: "Sì, cazzo, è così! E poi c'era questa strana cosa di andare sul personale".

"Ma non per la catarsi, solo per la comicità", ha continuato Baruchel. "Nel modo più mercificato e capitalista possibile, come dire, scaveremo nella vera merda personale, ma nessuno andrà a casa sentendosi meglio. La trasformeremo in un prodotto del cazzo".