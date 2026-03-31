Jon Hamm: "Sì, quello nella premiere di Your Friends & Neighbours 2 è il mio sedere"

Jon Hamm conferma senza esitazioni che nella premiere di Your Friends & Neighbors 2 non ha usato controfigure. La serie torna il 3 aprile su Apple TV+ e ottiene già il rinnovo per una terza stagione.

Un debutto "senza filtri" che accende il web

A volte basta una singola scena per cambiare il tono di una premiere. E nel caso di Jon Hamm, protagonista della serie Apple TV+, il momento in questione è arrivato nei primi minuti della seconda stagione di Your Friends and Neighbors. Una sequenza breve, quasi casuale, che però ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e acceso il dibattito online.

Jon Hamm in una scena

Durante un'intervista radiofonica con Andy Cohen, l'attore ha affrontato la questione con la sua consueta ironia, ma senza girarci troppo intorno. Alla domanda diretta su un'eventuale controfigura, Hamm ha risposto in modo altrettanto diretto: "È il mio vero lato B". Nessun trucco, nessuna sostituzione: solo una scelta interpretativa che riflette una certa libertà artistica e, forse, anche una buona dose di autoironia.

Il tono della conversazione si è poi spostato su dettagli più curiosi. Quando gli è stato chiesto se preparasse il fisico per scene simili, Hamm ha smorzato ogni possibile aura di perfezione: "Se c'è qualche imperfezione, si sistema in post-produzione", ha scherzato, lasciando intendere quanto il confine tra naturalezza e costruzione sia sempre più sottile sullo schermo.

E mentre il pubblico si divide tra sorpresa e divertimento, il risultato è già evidente: la serie è riuscita a generare attenzione prima ancora della sua uscita ufficiale. Una strategia involontaria o meno, ma sicuramente efficace, in un panorama dove distinguersi è sempre più difficile.

Tra ironia e strategia: una serie che gioca con le aspettative

Al di là del momento virale, Your Friends & Neighbors continua a costruire la propria identità come dark comedy capace di mescolare quotidianità e deviazioni impreviste. Nella seconda stagione, il personaggio di Andrew Cooper - interpretato da Hamm - approfondisce la sua doppia vita, spingendosi ancora di più nel ruolo di ladro suburbano improvvisato.

Jon Hamm e January Jones in una scena

La trama promette un'escalation di tensione: l'arrivo di un nuovo vicino rischia infatti di scoperchiare segreti e mettere in pericolo l'equilibrio familiare del protagonista. Un meccanismo narrativo che gioca sul contrasto tra apparenza e realtà, tra normalità e caos latente.

Accanto a Hamm, il cast si arricchisce con nuovi ingressi, tra cui James Marsden, mentre tornano volti già noti come Amanda Peet e Olivia Munn. Un ensemble che contribuisce a mantenere viva la dinamica corale della serie, dove ogni personaggio sembra muoversi su un filo sottile tra ironia e tensione.

Curiosamente, l'attore ha anche ricordato un precedente episodio della sua carriera, rivelando di aver utilizzato protesi per un ruolo in Fargo. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di contrasto: se in quel caso la costruzione era necessaria, qui la scelta è stata opposta, più diretta, quasi disarmante.

Nel frattempo, Apple TV+ ha già confermato il rinnovo per una terza stagione, segno che il progetto ha trovato una sua solidità. E se la seconda stagione parte già con questo tipo di attenzione mediatica, è lecito aspettarsi che la serie continui a giocare con i confini tra provocazione e racconto.

Il debutto è fissato per il 3 aprile, ma una cosa è certa: Jon Hamm è già riuscito a far parlare di sé. E, in un'industria dove la visibilità è spesso il primo obiettivo, questo potrebbe essere il vero colpo riuscito.