Jon Hamm, nuovo progetto true crime per la star di Mad Men

Dopo essere stato il volto di Mad Men ed essere tornato protagonista di una serie con Your Friends and Neighbors su Apple TV+, Jon Hamm ha aggiunto un'altra serie alla sua agenda di impegni.

L'attore sarà protagonista e produttore esecutivo di American Hostage, una serie antologica sviluppata da MGM+. Lo show è prodotto da Sony Pictures TV e dai creatori Shawn Ryan (The Night Agent, The Shield) ed Eileen Myers (Big Love, Mad Dogs) e si basa sull'omonimo podcast, la cui prima stagione ha visto la partecipazione dello stesso Hamm.

La prima stagione di otto episodi, basata su una storia vera, sarà ambientata nell'Indianapolis degli anni Settanta. Hamm interpreterà Fred Heckman, un amato giornalista radiofonico che si ritrova nel mezzo di una situazione di vita o di morte quando un uomo di nome Tony Kiritsis prende in ostaggio e poi chiede di andare in onda nel programma di Heckman.

Una serie imperdibile per gli amanti del true crime

"La combinazione dei prolifici produttori Shawn Ryan ed Eileen Myers, di un talento unico come Jon Hamm e dei nostri partner della Sony Pictures Television è un'accoppiata perfetta per MGM+", ha dichiarato Michael Wright, responsabile di MGM+.

"Questa è una storia affascinante su persone reali impegnate in una lotta in tempo reale tra la vita e la morte per evitare che una situazione disperata di ostaggi vada fuori controllo, e non riesco a pensare a un attore più dotato di Jon su cui incentrare la storia".

Katherine Pope, presidente dei Sony Pictures Television Studios, ha aggiunto: "Non potremmo essere più grati di realizzare questa serie con i nostri preziosi partner - MGM+, Shawn Ryan, Eileen Myers e Jon Hamm. Un'esplorazione dell'eroismo silenzioso, American Hostage fa luce sulla nostra cultura, rivelando verità che risuonano ancora fortemente". Nel frattempo, Your Friends and Neighbors è stata rinnovata per una seconda stagione.